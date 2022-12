Körvonalazódni látszik, hogy az első, az önkormányzat dolgozóinak nem kis rémületet okozó 28-szoros szorzóval számoló gázszolgáltatói ajánlat nem az egyetlen lehetséges opció Szederkény számára. A hivatal munkatársai azóta is gőzerővel számolnak, tárgyalnak, ajánlatokat kérnek és információkat gyűjtenek, hogy a lehető legjobb – vagy inkább fogalmazzunk így: legelfogadhatóbb – árat találják meg a középületek működési ellátásához.

Az azonban már látható, hogy ha nem is 25-30-szoros, de az eddiginél jóval magasabb árak várhatóak ezen a téren, így a takarékoskodás a jövő év, illetve évek legfontosabb jelszava és feladata lesz. A községvezetők első körben a Művelődési Ház nyitvatartását korlátozták, az iroda és a könyvtár csak szerdánként van nyitva. Béládi Melinda a többi napon a Polgármesteri Hivatalban végzi a munkáját. Rendezvényeket egyelőre még nem kellett korlátozni vagy lemondani, de igyekeznek azokat lehetőleg egy-egy napra csoportosítani, hogy a fűtésköltségeket ezzel is csökkentsék. A Művelődési Házban szerencsére energiatakarékos, H-tarifás klímaberendezések is vannak, melyekkel a gázfűtés nagyrészt kiváltható. A terembérletes rendezvényekre viszont ezentúl energetikai felárat számolnak fel, kivéve a sport- és rekreációs célú teremhasználatot, ezzel is támogatva a lakók egészséges életmódját.

A Polgármesteri Hivatal épületében szintén csökkentették a gázfelhasználást, és a klímaberendezésekkel segítik a fűtést, mindezek mellett pedig összevonták a munkavégzési helyeket, irodákat. Az önkormányzat még a napenergia-felhasználás szigorítása előtt beadta igényét napelemek telepítésére, melyet az E.ON be is fogadott, így a közeljövőben napelem-beruházások indulnak meg több köz­épületen, így a hivatal épületén, a Művelődési Házon és mindkét nyugdíjasházon.

Az óvoda épületét és fenntartását idén szeptembertől a német önkormányzat vette át. Itt annyival szerencsésebb a helyzet, hogy a korábbi napelem-beruházás miatt az áramért nem kell fizetni, viszont a gázra itt is horribilis áron kaptak ajánlatot. Igyekeztek ide is mielőbb klímaberendezéseket szereltetni, hogy a kicsik továbbra is komfortos körülmények között lehessenek az épületben. A napelem-kapacitást is bővíteni kell, erre még egyelőre keresi a forrásokat a fenntartó.

Több településről hallani, hogy akár még a közvilágítás korlátozására, csökkentésére is sor kerülhet, hiszen akiknek idén év végén járt le a szerződésük, 10-11-szeres áron kaptak áramdíjra ajánlatot. Szederkény jelenlegi, közvilágításra vonatkozó szerződése még egy évig, 2023. december 31-ig érvényes, így addig van idő felkészülni, és remélni, hogy a helyzet konszolidálódik.

A múzeumi rangot is elnyerte a Tájház

A Tájház felújítására elnyert Teleki Alapítvány-pályázat is a lezárásához közeledik. Sokan már az augusztusi megnyitón láthatták, hogy a Tájház valóban megújult és gyönyörű lett. Nehezen ugyan, de még a műemlék-felügyelet szigorú munkatársainak is sikerült megfelelni. A Tájház mostanra elnyerte a múzeumi rangot, előzetes bejelentkezés alapján látogatható. A régi falumúzeum tárgyai részben átkerültek ide, a további tárgyakat a tavasz folyamán fogják az új helyükre szállítani, és a falumúzeumot teljes egészében méltó helyén, a falu legrégibb épületében berendezni.

Jövőre megkezdődhet a beruházás

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében nyert „Élhető települések – Szederkény mozgásban” című pályázati projektjénél a közbeszerzési eljárás előkészítése folyik, hamarosan kiírhatják a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására, amelynek lezárulta után megkezdődhet a beruházás. A másik TOP Plusz pályázatról, az Ipari Park infrastruktúrájának kialakítására beadott anyagról még nem kapott hivatalos értesítést az önkormányzat, de annyit már tudni lehet róla, hogy a pontozásban jó eredménnyel zárt a beadott munka.