Miért nehezebbek a téli esték?

Nyáron számtalan program áll rendelkezésre, ezért ha nem nyaralunk, munka után is tudunk hova menni. Ha pihenni szeretnénk, a munkaidő letelte után is kinézhetünk egy strandra, és egy-egy hosszabb hétvégi pihenéssel is feltöltődhetünk, ha már nincs szabadságunk. Télen azonban jókedvünk a napos órák számával együtt csökken, így általában ahogy lehet, hazamenekülünk a meleg lakásba, és próbáljuk átvészelni a sötét, hideg téli estéket.

5 dolog a kényelmes téli estékhez

Az idilli téli estékről a kellemes fények és a meleg az első, ami eszünkbe jut. A fényekről többek közt gyertyákkal is gondoskodhatunk, amikből karácsony környékén bőven van választék, legyen szó illatos vagy színes változatról. Bár a kandalló ropogását a legtöbb háztartásban mellőznünk kell, a melegről mi magunk is gondoskodhatunk, ugyanis számtalan ruhanemű áll rendelkezésre ahhoz, hogy bekuckózva tölthessük a téli estéket.

Mamusz

A mamusz a legjobb barátunk lehet a hideg időben. A bennünk élő gyermek bizonyosan örömmel viseli a kedves vagy vicces figurákat, ráadásul ez azontúl, hogy kényelmesebb, mint a papucs, melegebb is! Ha nem szeretjük a zoknit, a mamusz ideális választás lehet!

Vastag zoknik

Aki nem mamusz-párti, annak a vastag zokni való! Vannak olyan darabok, amik kifejezetten arra valóak, hogy otthon viseljük őket, ugyanis vastagságuknál fogva nem feltétlenül férnénk el tőle a cipőnkben. Készülhet pamutból vagy akár szőrből is, a lényeg, hogy minél vastagabb és puhább legyen! Nők esetében különösen fontos a vastag zokni: vérkeringésük különbözik a férfiakétól, így végtagjaik sokkal hamarabb kezdenek el fázni.

Fürdőköpenyek

Ha egy illatos, forró fürdőt vettünk, sokszor nem szeretnénk rögtön pizsamába bújni, ám valami mégiscsak kell! Ilyenkor elővehetjük a finom, puha fürdőköpenyeket, amikbe burkolózva a tévé elé is leülhetünk, de akár főzni is nekiállhatunk, hiszen rendkívül kényelmes viselet, mégis melegen tart.

Karácsonyi párnák és takarók

Bizonyosan van otthon díszpárnánk és takarónk is. Ezeknek huzata inkább bír dekorációs jelentőséggel, mint valódi funkcióval, így jól bevált párnáinkat is ünneplőbe öltöztethetjük karácsony közeledtével! Nézzünk körül a boltokban, párezer forintért már szép, igényes, karácsonyi darabokat találhatunk. Pár hópehely, egy mikulássapkát viselő őz vagy bármilyen ünnepi minta melegséget csempészhet a lakásba és mosolyt az arcunkra.

Illatok

Bár nem kifejezetten a kényelmet biztosítják az illatok, mégiscsak hozzájárulnak általános jóllétünkhöz. Az illatgyertyán túl számos olyan illat van, ami az ünnepeket és a kellemes téli estéket juttatja eszünkbe: a mézeskalács, az alma és a fahéj illata, a sülő bejgli vagy akár a káposzta a legtöbbünknél pozitív illatok. Miért ne állíthatnánk elő őket mi magunk?

Ha este egy forralt bor társaságában nekiállunk főzni – legyünk akár egyedül akár párban – biztosan jó programot találtunk magunknak! A háttérben egy kis zene és a közben fogyó bor garantálja a jó hangulatot, ráadásul a végén egy isteni finomsággal lesz gazdagabb az esténk, legyen az sütemény, leves vagy főétel.

Mit tehetünk még egy jó téli estéért?

Ha társaságra vágynánk, különböző társasjátékok állnak rendelkezésre, amiket akár párunkkal, gyermekeinkkel vagy barátainkkal is játszhatunk. A jó játékkal hamar megy az idő, ráadásul a legjobb sokszor esték egy-egy társasjátékozós alkalomhoz kötődnek. Ha magányosan töltenénk inkább az estét, kiváló kikapcsolódás lehet a puzzle, de ha kreatívabb énekünket részesítenénk előnyben, egy színező is nyugtató hatással lehet ránk.

A téli esték sok esetben nem tartoznak a kedvenceink közé, mert ritkán olyan az időjárás, mint a képeslapokon. Ha unjuk kint a hideget és a latyakos időt, a négy fal között is elfoglalhatjuk magunkat, mert olyan kényelmet tudunk teremteni, ami felér egy ötcsillagos wellness-szállóval.