A síelés külföldön igazán izgalmas kaland lehet, azonban fontos felkészülten érkezni rá! Összeszedtük, hogy mikre érdemes gondolni a síelés előtt!

Fontos a megfelelő ruházat!

Az nem is kérdés, hogy a hideg időjárás miatt melegen és rétegesen kell öltözködni a síeléskor. Az azonban már nem mindegy, hogy milyen ruházatot választunk: jól szellőző anyagokra van szükség, melyek hideg esetén is megfelelően tartják a testhőt és könnyen elvezetik az izzadságot.

A pamutot érdemes kerülni, mivel a pamutból készült pulcsik, harisnyák könnyen magukba szívják a nedvességet, ami miatt rendkívül hideg érzetet keltenek. Inkább a merino gyapjú vagy műszálas textil alapú aláöltözőket, zoknikat és pulóvereket érdemes keresni a boltokban.

A léc és egyéb fontos kiegészítők

A biztonságos síelés kulcsa a sífelszerelés: megfelelően karbantartott, méretben tökéletesen passzoló eszközöket szabad csak használni, hiszen a testi épségünk múlhat rajta. A saját sífelszerelést minden évben el kell vinni éleztetni és waxolni, illetve fontos ellenőrizni a kötéseket, hogy a súlynak és a méretnek megfelelően legyenek beállítva. A sílécek mellett sose feledkezzünk el a kényelmes bukósisakról, a látótérnek megfelelő síszemüvegről és a vízhatlan, bőrbetétes síkesztyűről!

A biztosítást semmiképp ne feledjük!

Az itthoni előkészületekbe beletartozik az is, hogy gondoskodunk a biztosításról. Síelés közben bármikor érhetnek váratlan balesetek minket, előfordulhat, hogy orvosi ellátásra lesz szükség, vagy esetleg másnak okozunk sérülést a pályán. Ilyenkor rendkívül jól jöhetegy körültekintően kiválasztott biztosítás! Ráadásul azt is érdemes tudni, hogy sokszor a biztosítás akkor is védhet minket, ha például betegség vagy munkahelyvesztés miatt esetleg nem tudunk elmenni az síútra.