De mégis milyen tüneteket okozhat a mozgáshiány? Cikkünkben ezt a kérdést járjuk körbe.

A mozgáshiány következményei

Rengeteg nem várt, kisebb hatása lehet szervezetünkre nézve a mozgás elmaradásának, azonban néhány igencsak szembetűnő és veszélyes. Mik is ezek?

Nő a vérnyomás

A mozgáshiány következtében magasabb lesz a vérnyomásunk, mint amikor edzettünk. Hosszú távon akár az az állapot is eljöhet, mikor testünk úgy viselkedik, mintha sosem sportoltunk volna. A magasabb vérnyomás mellett a további szív- és érrendszeri betegségek kockázata is megnő.

A magas vérnyomásra egyébként is ajánlott valamilyen kardiómozgás végzése, így ha ezzel küzdünk, akkor ne hanyagoljuk el az edzést, mindenképpen vegyünk fel a heti tervünkbe 1-2 alkalom futást, úszást vagy kerékpározást, hogy ezzel is hozzájáruljunk kardiovaszkuláris egészségünkhöz.

Elhízhatunk

A kevesebb aktivitás miatt kevesebb kalóriát éget el a testünk, azonban ezt sokan nem veszik figyelembe és ugyanannyit esznek, mint korábban, amikor még többet mozogtak - ez pedig egyenes út az elhízáshoz. Emellett a mozgás hiánya miatt izmaink zsírégető képessége is csökken, ami a lelassult anyagcserével egyenesen vezet a túlsúly kialakulásához. Az elhízás rengeteg későbbi betegség oka lehet, így mindenképpen figyelnünk kell testsúlyunk kordában tartására.

Mozgásszervi betegségek alakulhatnak ki

Talán elsőre furcsán hangozhat, hogy a mozgáshiány vezet a csípőízület kopásához és ezzel együtt egy csípőprotézis-műtétet helyezhet kilátásba, valójában ez egy nagyon is gyakori ok. Ráadásul két irányból is eredeztethető ez a probléma. Egyrészt a kevés mozgás miatt csökken az izommennyiség, ami több terhelést ró az ízületekre, ezáltal azok jobban kopnak a szokásosnál. Másrészt az ízületek akkor kapnak tápanyagot, amikor mozgásban vannak, hiszen ilyenkor működik a diffúzió az ízületi folyadék és a csont felől.

Ezért, ha szeretnénk elkerülni a csípőprotézist vagy a térdprotézist, akkor mindenképpen kezdjünk bele egy olyan mozgásformába, amivel edzésben tarthatjuk alsó végtagjainkat is.

Gyengül az immunrendszer

Tanulmányok szerint a rendszeresen sportolóknál kisebb az előfordulása a fertőző betegségeknek, sőt még a daganatoknak is. Ha azt vesszük észre, hogy folyton betegek vagyunk és gyengének, fáradékonynak érezzük magunkat, ám a vizsgálatok semmilyen komolyabb kóros állapotot nem mutatnak ki, akkor érdemes elgondolkodnunk azon, hogy nem a mozgáshiány-e az oka helyzetünknek.

Figyeljünk azonban a mennyiségre, mivel a túledzés is gyengítheti az immunrendszert. A sport ugyanis csak megfelelő mértékben űzve segít megóvni egészségünket, ha túlzásba visszük, azzal épp az ellenkezőjét érjük el. Túledzett állapotban csökken a fehérvérsejtszám, illetve a hemoglobin- és a hematokrit-szint, ami hozzájárul az immunrendszer gyengüléséhez.

Cukorbetegséget okozhat

A mozgáshiány miatt kialakuló túlsúly sokszor 2-es típusú cukorbetegséget is hoz magával. Ilyenkor az izmok kevésbé vagy egyáltalán nem reagálnak az inzulinhormonra, így a bekerülő cukrok nem bomlanak le a sejtekben, hanem a véráramba kerülve vércukorszint-emelkedést okoznak.

Ha rendszeresen sportolunk, az fokozza a sejtek felszínén található inzulinreceptorok érzékenységét, így könnyebben jut be a cukor a sejtek belsejébe, vagyis csökken a vércukorszint.

Nő a stressz-szintünk

A különböző sportok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban kezeljük a stresszt. Egyrészt segítenek megszabadulni a stresszhormonoktól, másrészt maguk is stresszoldó hatásúak. A mai rohanó világban rengetegen küzdenek stresszhez köthető betegségekkel, ami nagyban összefügg a mozgáshiánnyal. A stressz miatt például izmaink reflexszerűen megfeszülnek, ami miatt a feszes, zsugorodott lágyrészek a súlytöbblethez hasonlóan összepréselik az ízületeket és hozzájárulnak a porckopásos folyamatok felgyorsításához.

Maradjunk mozgásban

A fenti betegségeket és problémákat nagyon egyszerűen elkerülhetjük, ha mozgásban maradunk. Heti 2-3 kardióedzéssel már könnyedén formába hozhatjuk magunkat és meg is tarthatjuk azt. Figyeljünk a helyes táplálkozásra és a megfelelő mozgásmennyiségre, hiszen ezt szervezetünk meg fogja hálálni azzal, hogy tovább maradunk egészségesek!