Szörény 2020-ban falubuszra, 2021-ben temetőfejlesztésre (járdaépítésre és urnafal kialakítására), valamint kommunális gépbeszerzésre, tavaly pedig játszótér-felújításra nyert pályázati forrást Szörény önkormányzata a Magyar Falu Program keretében. Boros István, Szörény polgármestere elmondta, ezekből a játszótér-felújítás a napokban kezdődik, a többi pedig már megvalósult. A temetőben elkészült a nyolc tárolóhelyes urnafal és a járda, a település karbantartásához szükséges gépeket (láncfűrész, fűkasza, fűnyíró kistraktor) beszerezték, az új falubusz a falugondnoki szolgálattal pedig már több mint egy éve segíti a lakosságot.

A falu költségvetésének bevételi oldalát az állami normatívákon kívül a helyi ipar­űzési adók adják. Az önkormányzati önerőből a községvezetők igyekeznek a lakosságot támogatni, többféle juttatással segítik az itt élőket.

Minden évben szociális tűzifát osztanak a lakóknak, a családokat az óvodás- és iskoláskorú gyermekeik után iskolakezdéskor is segítik, karácsonykor pedig minden lakos támogatást kap. A településen élőknek nem kell kommunális adót fizetniük, a szemétszállítást az önkormányzat állja, emellett a lakossági vízdíjfogyasztás felét is fizetik a lakók helyett. A polgármester elmondta, a megemelkedett árak miatt a közétkeztetésben, gyermekétkeztetésben duplájára nőtt a menü ára, de mindezt a fogyasztók nem érzékelték, mert az önkormányzat átvállalta az emelés összegét a lakosságtól.

A távlati fejlesztési tervek közé sorolható a szennyvízberuházás. A kétújfalui kistérség nyolc településének (Zádor, Szörény, Kétújfalu, Teklafalu, Gyöngyösmellék, Bürüs, Várad) csatornázási tervei elkészültek, hogy amennyiben megjelenik egy pályázati kiírás, vagy állami forrás érkezik a beruházásra, azonnal be lehessen adni a dokumentumokat.



A település vezetői

A 92 lakosú község polgármestere Boros István. A képviselő-testület további tagjai: Bázel János (alpolgármester) és Bogdánné Acsárdi Piroska. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Epstein Ferenc. Falugondnok: Szabó Bence. A Szörényi Horgászegyesület elnöke: Boros István. Háziorvos: dr. Vilyevácz Ilona, védőnő: Hartmanné Kovács Krisztina. Lelkész: Unger Károly. A község nevezetessége a több mint 200 éves református templom a falun áthaladó út derékszögű kanyarulatánál. Az 1817-ben épült templomot 1857-ben átépítették. Fa tornya helyett 1890-ben téglából építettek tornyot. A Drávafoki Református Társegyházközséghez tartozik.

Az összeállítás a Szörényi Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina.