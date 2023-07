Mivel is lehetne kezdeni a falunapot, ha nem egy megnyitóval és a főzőverseny elrajtolásával, ami nélkül egy falunap nem is lenne igazi falunap. És persze anélkül sem, ha nem lenne a programba beépítve valamilyen sport. De Oroszlón van, méghozzá kispályás labdarugó mérkőzések színesítik a szombati napot, amelynek keretében pályára lépnek a Fradi Öregfiúk, a Sásd Öregfiúk és természetesen a helyi, Oroszló Öregfiúk is.

A meccsek után természetesen elérkezik délben az ebéd ideje, és tudjuk, hogy jó ebédhez szólnia kell a nótának, amelyet a Magyarhertelendi Bordalkör szolgáltat.

Ezt követően egy hivatalosabb eseményre kerül sor. Délután 2 órakor átadják a Gyümölcsfeldolgozó üzemet, amelyet aztán méltón megtudnak ünnepelni a vendégek, hiszen délután fél 3-kor kezdetét veszi a Decsi lakodalmas, majd a Komlói Csillag Mazsorett műsorát élvezhetik az érdeklődők. Ezt pedig követi a díjátadó, és egy újabb lakodalmassal zárulnak a kora délutáni programok.

Ha falunap, akkor nem maradhat el a tánccal és énekkel teli élmény sem, amelyhez a talpalávalót a Tutti buli szolgáltatja Jessyvel és sztárvendégeivel.

És mi nélkül nem falunap még a falunap? Hát tombola nélkül, amelynek értékes nyereményeit délután fél 6-kor sorsolják ki.

Mindezek után már csak annyi dolgunk van, hogy szórakozzunk és jól érezzük magunkat, amelyhez kitűnő választásként egy utcabált szerveztek. A zenét Pozsi és Tóth Attila szolgáltatják.

Azt sem érdemes elfeledni, hogy a gyermekek számára egész nap rendelkezésre áll majd egy légvár, amelyen kiugrálhatják magukat. És még számos élmény vár az érdeklődőkre. Nem maradhat el a már hagyománynak számító kézműves kirakodóvásár sem, amelynek keretében érkezik a településre például a Tótágas Patcwork, akik kiállítással, valamint ingyenes varrási lehetőséggel készülnek. Utóbbi keretében neszesszert és pénztárcát lehet majd varrni.

A rendezvényre mindenkit sok szeretettel vár Oroszló Község Önkormányzata, a Csicsóka Egyesület, a Polgárőr Egyesület és az Oroszló Ifjúsági Egyesület.

A programon való részvétel ingyenes, a műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják.