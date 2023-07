A Zöld Város fejlesztés megvalósítása Villányban nem csak a pályázati projekt kötelező faültetéseiről szólt. A városvezetés fontosnak tartotta, hogy Villány közterületei az elültetett fákkal, cserjékkel, virágokkal teljesen új arculatot mutassanak. A növényeket a Városüzemeltetés munkatársai nagy figyelemmel gondozzák, így tavasztól őszig a területek minden Villányba látogató szemét gyönyörködtetik.

– A Zöld Város projekt megvalósulásával a közterületek egységes, rendezett arculatot kaptak. Megnövekedett a zöldfelületek nagysága, megoldódott a csapadékvíz hasznosítása, a zöldfelületek hosszú távú fenntartása – mondta Mayer István, Villány polgármestere. A projekt keretén belül több mint 2200 négyzetméternyi területre 13.177 db növényt ültettek el. A Baross Gábor utcán az új Mandulás fasor közülük is kiemelkedik, oda összesen 71 db mandulafa-csemete került. Ezzel két kategóriában (az év fasora, a város teljes virágosítása) is pályázott az önkormányzat a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyben. A városvezetés célja, hogy továbbra is kulturált, környezetbarát kép fogadja az idelátogatókat, a településkép esztétikus, növényekkel díszített legyen. Ennek érdekében a következő időszakokban, években is törekszenek új zöldfelületek, parkok, fasorok létrehozására, fenntartására, a kulturált, egészséges környezet kialakítására, továbbá a közterek, utcák, épületek, intézmények világosítására.

Az önkormányzat emellett az ökotudatos fejlesztéseivel pályázott az Európa Zöld Városa Díjra is. Ennél a felhívásnál fontos szempont volt, hogy olyan projekteket mutasson be, melyek a zöldinfrastruktúrát optimálisan használják a városi környezetben.

– Ez egy olyan európai nívódíjpályázat, melynek keretében beajánlhattuk az elmúlt években megvalósított, előremutató, ökotudatos fejlesztéseinket, bízva abban, hogy mások is elismerik ezeket a szerintünk jól kivitelezett koncepciókat – fogalmazott a városvezető.



Több családbarát és idősbarát intézkedést is tett az önkormányzat



Néhány hete a villányi önkormányzat családbarát munkahely tanúsítványt nyert el. Mayer István polgármester elmondta: hisz abban, hogy a munka és a magánélet nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő tényezők. A villányi önkormányzat egyébként először pályázott a címre, melyet – az elmúlt években hozott intézkedéseinek köszönhetően – el is nyert. Ezen túlmenően azonban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél – szintén idén először – pályázott a családbarát intézkedések támogatására is. Az elnyerhető pályázati összegből többek között év végi zárórendezvényt szeretnének tartani a dolgozóknak, ezen kívül húsvéti családi rendezvényt, és napközis tábort szerveznének a dolgozók gyermekeinek.

Mindezeken felül megpályázta a városvezetés az idősbarát önkormányzat díjat is. A legfeljebb másfél millió forint támogatással is járó elismerésben olyan települések részesülhetnek, amelyek kötelező feladataikon túl aktívan tevékenykednek a helyben élő idősek közérzetének, jóllétének javításáért, például kiegészítő szolgáltatások biztosításával, különféle programok szervezésével. Villányban ennek kapcsán is történtek előrelépések az elmúlt években, melyek sorát szeretnék a jövőben is folytatni. Ha elnyerik a támogatást, időseknek megrendezendő programokra fordítja az összeget.