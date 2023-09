A már hagyományos XIX. Mediterrán Szüreti Fesztivál szeptember 9-én, szombaton, 13 órakor a szüreti felvonulással kezdődik, amely után 13.15-kor a kultúrházban a Misina Táncegyüttes lép fel. A rendezvény hivatalos megnyitója 13.40-kor kezdődik. A színpadon 14 órától Mohácsi Brigi énekel, majd a Kapronczai Művészeti Iskola növendékei tartanak táncbemutatót. 15.15-kor a Retrókák együttes játszik slágereket, 16 órától pedig Kaczor Feri szórakoztatja a közönséget. 16.50-től a Szuszi AP Team tart látványos bemutatót, 18 órától pedig az Apostol zenekar élő koncertje várja a nagyérdeműt. A szüreti fesztivált természetesen kísérőprogramok is gazdagítják: a látogatókat többek között ingyenes borkóstoló, kézműves kirakodóvásár, arcfestés, légvár trambulin, helyi termékbemutató és lufihajtogató várja. A rendezvényt este 20.30-kor tűzijáték és Ignácz Péter zenész bálja zárja.

Az év folyamán rengeteg program színesíti a helyi lakosság mindennapjait. Az elmúlt években sikeresen lezajlott szakkörök (egy nyertes európai uniós forrású pályázati projektnek köszönhetően), s bár a projekt lezárult, a beszerzett eszközök a programokon használhatóak, illetve rendelkezésre állnak. A nemzeti ünnepeket méltón ünnepli a település, emellett az idősek napja, télen a Mikulás és a karácsonyi rendezvény is népszerű, minden évben újdonságot mutat. A legközelebbi program egyébként egy közös kirándulás: szeptemberben több mint harminc lakos utazhat Boda erdélyi testvértelepülésére, Csíkrákosra.

Az utánpótlásról is gondoskodnak

A Boda-Diana SE futballcsapata idén a vármegyei II. bajnokságban játszik, eredményesen, emellett hét korosztályban (7–19 éves) utánpótlás-neveléssel foglalkoznak, száz gyerek fociedzésének biztosítanak megfelelő körülményeket.

Idén is több módon támogatják a lakosságot

Az önkormányzat finanszírozta a nyári étkeztetést azoknak a gyerekeknek, akik igényelték, az idei évben gyerekenként 10 ezer forint beiskolázási támogatást nyújtott a családoknak, ezen kívül természetesen az idei évben is számíthatnak a háztartások szociális tűzifára. A községvezető örömmel számolt be róla, hogy a lakosságszám folyamatosan növekszik, és jó a fiatalok aránya is. Éppen ezért igyekszik az önkormányzat az elérhető szolgáltatásokat (pl. Posta) helyben tartani. Ebben az évben három önkormányzati, közművesített építési telket kínálnak majd a településre költözők számára.

Hamarosan korszerűsítik a középületeket

Boda község 2006 óta teljes közműhálózattal rendelkezik, a fejlesztések így az épületkorszerűsítéseket, illetve a település szépítését, hatékonyabb működtetését hivatottak megvalósítani.

– Az elmúlt évben a Területi- és Településfejlesztési Program Plusz keretében nyertes pályázatról tudtunk beszámolni, ami örömteli, hiszen ennek köszönhetően az önkormányzati tulajdonú köz­épületeink energetikai korszerűsítéseken esnek hamarosan át – mondta Kovács Győző, Boda polgármestere. A 175 millió forintos beruházás keretében a hivatal épületegyüttesén, a teleház és könyvtár épületén, valamint a sportöltözőn fognak munkálatokat végezni, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, szigetelés és napelemek felszerelése valósul meg. Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban. Szintén hamarosan kezdődhet a Magyar Falu Program keretében támogatott vízelvezető árkok felújítására vonatkozó beruházás is.

A Magyar Falu Program keretében korábban munkagépeket vásárolt a falu, melyek segítségével a közterületeket tudják karbantartani, és nagyon nagy segítség a településnek. Emellett 25 hektáron gazdálkodik az önkormányzat a közmunkaprogram keretében, melyből minden évben realizálható valamennyi bevétel. Szőlőültetvénye is van Boda községnek, amely az idei évben is szép termést hozott.

A polgármester elmondta, mit más településeken, Bodán is komoly károkat okoznak a heves viharok, az önkormányzati dolgozók folyamatosan végzik a kárelhárítást, a kidőlt fák eldarabolását, elszállítását, az árkok tisztítását, a közterek rendezését. Ebben a munkában alig érik utol magukat a dolgozók, de köszönet illeti a helyi polgárőröket, közmunkásokat, és a lakosokat is, akik segítséget nyújtanak a viharok után.