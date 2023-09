Több éves hagyományt követve idén is koraősszel – most szeptember 22-én – rendezik meg az Együtt Gyermekeinkért Szentlőrinc–Királyegyháza Jótékonysági Futóversenyt. Az eseményt – a korábbi évek sikeres együttműködését követve – ezúttal is a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány, Királyegyháza és Szentlőrinc települések önkormányzatai, valamint a Holcim Magyarország Kft. közösen szervezi, a helyi civilek bevonásával.

A nyolcadik alkalommal megvalósuló közösségi futás és futóverseny célkitűzése továbbra is az egészséges és aktív (sportos) életmód népszerűsítése a helyi lakosság, kiemelten a fiatal generáció körében. Mindezt jótékony felhanggal: a rendezvény nevezési díját és a pénzbeli támogatásokat teljes egészében a részt vevő iskolák sporteszköz-vásárlására fordítják a szervezők.

– Az esemény önmagán túlmutatva több mint egy futóverseny. Egy, a térség jövőjét közösen építő folyamat, amelynek alapértékei a környezeti egyensúly és fenntarthatóság mellett az esélyegyenlőség, a közösségi szemlélet, közösségi érték építése. Az elmúlt évek részvétele igazolja, hogy egyre többen szeretnének részesei lenni ennek a folyamatnak. Évről-évre egyre több iskolás diákot és felnőttet köszönhetünk a rendezvényünkön, akik futócipőt húzva részvételükkel támogatják a jótékonysági ügyünket – nyilatkozta a szervezők részéről Turbéki Judit, a Holcim Magyarország Kft. kommunikációs vezetője.

A szervezők ezúttal is három távval és kreatív foglalkozásokkal várják a kicsiket és nagyokat szeptember 22-én a Holcim Királyegyházi Cementgyárában. Az idén is minden futó a rajtcsomagon kívül a Holcim munkatársai által készített, betonból készült befutóéremmel térhet haza.

A futóverseny részletei:

Időpont: 2023. szeptember 22., péntek

2023. szeptember 22., péntek Helyszín: Holcim Magyarország Kft. Királyegyházi Cementgyárának parkolója

Holcim Magyarország Kft. Királyegyházi Cementgyárának parkolója Távok: 3 km (Királyegyházai kör), 4 km (Szentlőrinci kör), 11 km (Holcim kör)

3 km (Királyegyházai kör), 4 km (Szentlőrinci kör), 11 km (Holcim kör) Részvétel: online előzetes regisztrációhoz kötött, határidő: szeptember 15.

online előzetes regisztrációhoz kötött, határidő: szeptember 15. Nevezési díj: 18 éven felüliek számára jelképes 1000 Ft, amit a verseny napján a helyszínen kell befizetni. Az ennél nagyobb összegű, adomány-jellegű nevezési díjakból befolyó összeget az iskolák sporteszköz-vásárlására fordítják.

18 éven felüliek számára jelképes 1000 Ft, amit a verseny napján a helyszínen kell befizetni. Az ennél nagyobb összegű, adomány-jellegű nevezési díjakból befolyó összeget az iskolák sporteszköz-vásárlására fordítják. Eredményhirdetés: minden távon, több kategóriában nemenként az első három helyezett érmet, valamint a támogatók által felajánlott tárgyjutalmat kap.

Jelentkezés és további információ a holcim.hu/futas oldalon, valamint a futóverseny hivatalos Facebook oldalán („Együtt Gyermekeinkért” Jótékonysági Futóverseny) érhető el.