Zsolnay porcelán, Busójárás, Zrínyi Miklós és a pécsi TV torony, hogy mi a közös ezekben a látszólag nagyon széles kulturális skálát felölelő értékekben? Egyetlen kapocs köti össze mindet: otthonunkból, Baranyából származnak, vármegyénk kulturális és épített művészeti értékeit képviselik. A listát még hosszan folytathatnánk, hiszen vármegyénk sokszínűsége, kincsei lépten-nyomon azt bizonyítják, a Dunántúl, és különösen vármegyénk gazdag múltra tekint vissza, amelyre méltán lehetünk büszkék.

Otthonunk értékeire és büszkeségeire szeretné ráirányítani a figyelmet a Baranya Kincsei projekt, melynek keretében a vármegye értékeit virtuális formában bemutató kiállítással utazzák körbe a vármegyei iskoláit és intézményeit. A sokáig csak játékra használt virtuális valóság (VR) szemüveg az oktatásban is jól alkalmazható, ahogyan azt a virtuális baranyai értéktár projekt is teszi. A fiataloknak valódi élményutazásban van részük a VR szemüveg segítségével. A tanteremben ülve bebarangolhatják a vármegye legszebb helyeit, épített és természeti értékeit, a Szigetvári és Siklósi várat, az Abaligeti-cseppkőbarlangot, eljuthatnak Bikalra, az Orfűi-tóhoz és a Harkányi Gyógyfürdőbe, megismerkedhetnek a vármegye épített és természeti értékeivel.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat azzal a céllal indította el a virtuális utazó kiállítást, hogy a baranyai településeken élő gyerekek már egészen kicsi korukban megismerkedhessenek a helyi értékekkel, és már egészen fiatalon is tisztában legyenek azzal, hogy micsoda kincseket rejt a vármegyénk. Az utazó virtuális vándorkiállítás a vármegye húsz talán legismertebb értékét mutatja be, amely több mint ötven helyszínre eljuthatott így az elmúlt két év során, így közel ötezer fiatal számára a baranyai értéktár igazi élménytárra is válik.

A vándorkiállítás anyagának, módszertanának, technikai kialakításánál a hangsúlyt az újdonságra és az innovatív megoldásokra helyezte a projekt. E tervezési folyamat eredményeként a virtuális vándorkiállítás kép és videó anyaga 360 fokos kamerafelvételek segítségével VR szemüvegen történő megjelenésre optimalizálva került rögzítésre. A VR bemutató eszközre optimalizált 10 videó anyag és 10 fényképfelvétel a Baranya Vármegyei Értéktárban található értékek, illetve megyei látványosságok bemutatására és megismertetésére szolgálnak.

A megyei identitás erősítésében kulcsszerepet játszik a gyerekek és fiatalok attitűdje a szülő- és lakóhelyéhez és e korosztály rendkívül fogékony a virtuális eszközök, a legújabb generációs infokommunikációs eszközök használatára. Emellett a köznevelési intézményhálózat meghatározó szerepe a lakosság kulturális és értékítéletének alakításában szintén nagymértékű. E társadalmi folyamatokat és szerepeket, valamint az innovatív technikai megoldásokat is figyelembe véve, a virtuális vándorkiállítás fő célcsoportjának a köznevelési intézményekben tanulókat és pedagógusaikat választották a projektet megvalósítók.

November hónapban a következő településekre látogat el a tervek szerint még idén a virtuális értéktár:

Lippó (november 7.), Mohács (november 8-9.), Somberek (november 10.), Kémes (november 13.), Siklós (november 15-16.), Drávaszabolcs (november 17.), Himesháza (november 20.), Dunaszekcső (november 21.)

Baranya Kincsei Facebook-oldal: https://www.facebook.com/baranya.kincsei