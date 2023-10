Hirdetés 1 órája

Érmeadományokkal a rászoruló családokért

Továbbra is zajlik a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Posta, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat összefogása, amely több céllal is bír: a kallódó aprópénzek összegyűjtése nem csak a fenntartható gazdálkodás létrejöttét és a lakosság pénzügyi tudatosságának növelését támogatja, de a rászoruló családokat is segíti, köszönhetően a kampányban részt vevő karitatív szervezetek munkájának.

Forrás: GettyImages

Szinte minden háztartásban található elkallódott aprópénz - legyen az az asztalon, a fiókok mélyén vagy éppen egy rég elfeledett nadrág zsebében. „Jobb helye is lehetne az apródnak” – hirdeti a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Posta, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Nemzeti Bank júniusban indult, közös arculatú kommunikációs kampánya, amelynek célja, hogy ösztönözze az embereket arra, hogy ezeket az elkallódott érméket jótékony célra fordítsák, és támogassák vele a rászoruló családokat. A jótékonyság mellett a gazdaság zöld átmenete szempontjából is kiemelt fontossággal bír a kezdeményezés: az összegyűjtött érméket ugyanis, a fenntartható gazdálkodás jegyében, az MNB visszavezeti a pénzforgalomba. A közös arculatú kommunikációs kampányban részt vevő négy szervezet nem utolsósorban a pénzügyi ismeretek erősítését is prioritásként jelölte meg, hiszen a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából kulcsfontosságú a lakosság pénzügyi tudatosságának növelése. És hogy hol van lehetőség az érmék leadására? A kampány keretében mintegy 850 gyűjtőpontot helyeztek el a Magyar Posta fiókjaiban, emellett 5 mozgópersely is elérhető. Az érdeklődők az mnb.hu/ermegyujtes oldalon tájékozódhatnak a legközelebbi perselyek helyszínéről és a kampány további részleteiről.

