A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-5.2.2-16-2022-00149) keretében 2,2 milliárd forintos beruházást bonyolított le három intézményén – Harkányban, Balatonfüreden és Debrecenben –, amely 915,7 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat keretében a Társaság Harkányi Egészségügyi Központját, azaz a MÁV Gyógyházat is fejlesztették több mint 320 millió forint európai uniós támogatásból és mintegy 111 millió forint önerőből.

A beruházás során megvalósult az épület fűtési és hűtési rendszerének korszerűsítése, a szükséges területek szigetelése, a használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése, a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása, valamint napelemeket is felszereltek az épület villamos­energia-ellátásához.

A fejlesztéssel csökkent az intézmény éves elsődleges energiafogyasztása, az üvegházhatást okozó gázok mennyisége, a primer energia felhasználásának mennyisége, valamint nőtt a megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya. Ezzel az intézmény a jövőben jelentős költségmegtakarítást ér el, mely hozzájárul a biztonságosabb fenntarthatóságához.

Dr. Pásztélyi Zsolt, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője elmondta, ezzel egy 18 éves beruházási folyamat zárult le. Az első években belülről újították meg az épületet, majd hozzáépítettek egy nagyobb és két kisebb gyógytornatermet. Ezután lebontották a már nagyon rossz állapotban lévő konyhát, és egy újat építettek a helyére, később pedig liftet is beszereltek az akadálymentes közlekedés biztosításához. A végére maradt az energetikai korszerűsítés, melynek terveit 2016-ban készítették el, 2017-ben nyújtottak be rá pályázatot, és 2022-ben indulhatott meg a fejlesztés.



Széleskörű mozgásszervi rehabilitációt nyújtanak

A rehabilitációs intézet a város központjában, a gyógyfürdővel szemben, 8416 négyzetméter területen, parkosított környezetben található. Profilja a mozgásszervi rehabilitáció, melyet 56 OEP által finanszírozott férőhelyen biztosítanak, ezen kívül 16 ágyon nyújtanak szállodai szolgáltatást. A beutalt páciensek gyógyulását felkészült szakemberek és komplex balneo- és fizikoterápiás kezelések széles skálája biztosítja.



Többféle akciót hirdettek őszre

Akciókkal várják a vendégeket az őszi szünetben a Harkányi Gyógyfürdőben. Október 30. és november 2. között akciós családi belépőjegyeket válthatnak a vendégek. Tehát két felnőttnek és egy gyermeknek 13 800 helyett csak 10 500 forintot kell fizetniük, és minden további gyermek esetén is kedvezőbb a jegyváltás: 3600 helyett csak 2700 forint a belépő. A gyerekek számára a Harka Vízivilág és a Benti Gyermekbirodalom is rendelkezésre áll. Herendi Ferenc, a Harkányi Gyógyfürdő marketing- és ellátási igazgatója elmondta, novemberben többféle akcióval is várják a vendégeket: a gyógyfürdő­részen minden hétvégén más-más masszázs ára lesz olcsóbb. November 4–5-én a csokoládé masszázs, 11–12-én a melengető illat masszázs, 18–19-én a talpmasszázs, 25–26-án pedig a karbamidos masszázs díja lesz nagyon kedvező (40 perc, 5000 Ft). – Ezen kívül matricagyűjtő akciót hirdettünk a november 6. és december 31. közötti időszakra. Aki e két időpont között legalább 5 belépőjegyet vásárol a Harkányi Gyógyfürdőbe, akkor a hatodik alkalommal jelképes áron, mindössze 200 Ft-ért vásárolhatja meg a jegyét, 2024. március 31-ig – tájékoztatott a fürdőigazgató. Az őszi szünet hétvégéjén két napon is zenés éjszakai fürdővel várják a vendégeket a Harka Vízivilágban. November 3-án 20 órától éjfélig az elmúlt 30 év legjobb slágereire bulizhatnak a vendégek Dj Duly, Dj BaRa és Peat Jr. jóvoltából. Másnap, szombaton Dj Heszi szolgáltatja a forró ritmusokat, és egész este lézershow-val örvendeztetik meg a fürdőzőket. November 18-án újra lesz zenés éjszakai fürdő, akkor habpartival készülnek a vendégek számára.