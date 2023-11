Gyöngyösmellék A környékre települt olajkitermelő vállalat már 11 kutat fúrt Gyöngyösmelléken, amelyek között vannak aktívan termelő kutak is, ennek köszönhetően szép összegeket kap a kistelepülés önkormányzata a vállalattól. S bár az állami normatívák jelentős részétől emiatt elesett a község, a helyiek nagyon örülnek az iparűzési adónak, hiszen számos fejlesztést meg tudtak valósítani a faluban.

Schán Mária, Gyöngyösmellék polgármestere elmondta, az önkormányzatnak sikerült felújítania a polgármesteri hivatalt, a kocsma és bolt épületét, a tájház épületét (bár itt még folytatódnak a munkálatok) és már elkezdődött a körülbelül 200 férőhelyes kultúrház felújítása is. A református és a katolikus templom felújítására is biztosított forrást a község, a kivitelezést az egyházak koordinálták. A református templom teljesen elkészült, a katolikus templomon pedig az utolsó simításokat végzik. S mivel valamennyi középületet sikerült megújítani, és azt megelőzően az utakat is felújították, a következő évben nagyszabású parkosítást terveznek. Többek között a játszótéren, a hivatalnál, a temetőben szeretnének fákat ültetni és virágosítani a közterületeket.

Hosszú távú terveik között szerepel még a szennyvízberuházás is, erre viszont Kétújfalu gesztorságával több település közösen pályázna. A közbiztonság érdekében – a közelmúltban történt bővítés következtében – immár a falu teljes területét és a temetőt is térfigyelő kamera őrzi.

Az önkormányzat 25 közmunkást foglalkoztat, akik a település karbantartásán és szépítésén túl mezőgazdasági munkát is végeznek. Két és fél hektáron termelnek különféle zöldségeket, melyeket a lakosok között osztanak szét.



Már kiosztották a szociális tűzifát

A település közössége aktív, a programokon szívesen vesz részt a lakosság. Minden évben megtartják a gyereknapot, a falunapot és az idősek napját, a legközelebbi program pedig a közös adventi gyertyagyújtás lesz, amelyre már nagyon készülnek a helyiek. Az önkormányzat igyekszik támogatni a lakosságot, mikuláskor és húsvétkor is édességcsomagot kapnak a gyerekek, a családok az alkalmankénti segélyek mellett ezen ünnepekkor anyagi támogatásban is részesülnek. Emellett rezsitámogatást és szociális tűzifát is biztosít az önkormányzat a rászorulóknak.





Szép környezetben, megújultan várja a hívőket a református templom





A településről A 300 lakosú Gyöngyösmellék Baranya vármegye nyugati széle közelében fekszik, Szigetvár vonzáskörzetében, a város központjától légvonalban 10, közúton 13 kilométerre délnyugatra. Észak felől Pettend, északkelet felől Kistamási és Molvány, kelet felől Várad, dél felől Kétújfalu, délnyugat felől pedig Szörény települések a szomszédjai. Gyöngyösmellék nevét 1536-ban említették először az oklevelek. A magyarok lakta falu a török időkben is folyamatosan lakott hely volt. 1760-tól délszláv lakosok érkeztek a településre, majd az 1800-as évek közepe után német családok is letelepedtek itt. Az 1800-as években birtokosok voltak a faluban a gróf Andrássyak, valamint Kuchenek Henrik is. Gyöngyösmellék körjegyzőségi hely volt. A településhez tartozott Szentmihályfapuszta is, ami később átkerült Kétújfaluhoz. Az önkormányzat elérhetősége: 7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3. Tel.: 73/342-016.