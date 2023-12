Friss és sokoldalú álláshirdetések

A legjobb állásportálok friss és naprakész álláslehetőségeket kínálnak. Ha ugyanis az adott álláskeresői weboldalon rendszeresen frissül és bővül az elérhető álláshirdetések száma, az azt jelenti, hogy a munkaadók bíznak az adott portálban. Érdemes emellett a hirdető cégeknek is utánajárni: ha például nagyvállalatok, ismertebb cégek is hirdetnek az adott felületen, akkor jó eséllyel egy magas elérésű, minőségi állásoldalról beszélünk.

Az IT-Nav Hungary Kft. által üzemeltetett regionális portálokról mindez egyértelműen elmondható: az állásoldal-hálózatba tartó allas.hu-s (pl. EgerAllas.hu, PecsAllas.hu, DebrecenAllas.hu stb.) lapokon nagy cégek, egyetemek, egészségügyi intézmények, középvállalkozások és kis cégek egyaránt hirdetnek. Az IT-Nav állásoldalainak a listája itt található.

Biztonság és adatvédelem

Az adatbiztonságra és az adatvédelemre kiemelten fontos szempontként kell tekinteni az álláskeresés során. Éppen ezért csak azokat az állásportálokat javasolt használni, ahol elérhető az adatkezelési tájékoztató, és ahol különböző adatvédelmi irányelvek biztosítják az álláskeresők személyes adatainak védelmét.

Blog és karriertanácsadás

Az igazán minőségi állásoldalak már bőven meghaladták azon szerepüket, hogy csupán az álláshirdetések megjelenítésére szolgáljanak. A magas presztízsű lapok manapság például már arra is energiát fordítanak, hogy különböző tanácsokkal és munkaerőpiaci információkkal lássák el az álláskeresőket. Ezt általában blog és szöveges tartalomgyártás formájában teszik, de emellett hírösszefoglalókkal is gyakran lehet találkozni ezeken a felületeken.

Segítőkész ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat az egyik legfontosabb, az adott állásportál minőségét, hitelességét és megbízhatóságát meghatározó tényező. Az álláskeresés és a regisztrációs folyamat során ugyanis több kérdés, probléma, technikai nehézség is felmerülhet, amelyben az ügyfélszolgálat nyújthat segítséget. Érdemes utánanézni mindig az adott portál elérhetőségének és aktivitásának a különböző platformokon, és azokat a lapokat célszerű álláskereséshez kiválasztani, ahol látszik, hogy törődnek a felhasználókkal, illetve reflektálnak a megkereséseikre.

Nívós partnerek

Mindezek mellett pedig mérvadó lehet az is, hogy az állásportál milyen partnerekkel működik együtt. A neves vállalatok vagy más elismert szervezetek jelenléte mindenképpen növeli az állásoldal megbízhatóságát. Ha a weboldalon több ilyen együttműködésnek is nyoma van, az arra utal, hogy az adott lap magas színvonalú szolgáltatást nyújt, és pozitív a megítélése hirdetői szempontból. Ez pedig az álláskeresői aspektusból is bizalomra adhat okot.