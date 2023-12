A kisebb rendezvények és a jubileumi Fürdőfesztivál igen erős látogatottságot hozott a Harkányi Gyógyfürdőnek, az egész júniusban és a július első hetében kiesett vendégforgalmat azonban épphogy nem tudta behozni. Mint emlékszünk, ekkor hetekig rossz idő volt, és szinte folyamatosan esett az eső, a hétvégi időjárások pedig strandoláshoz abszolút nem voltak ideálisak.

Ezt a számok is tisztán mutatják, hiszen – mint Szilágyi Tibor, a Harkányi Gyógyfürdő gazdasági igazgatója elmondta – júniusban 22 százalékkal kevesebb vendég érkezett a fürdőbe, mint tavaly ugyanebben az időszakban, mely nagyságrendileg 15 ezer vendégkiesést jelent. Július első hetében még szintén visszaesés volt tapasztalható, ezt követően viszont folyamatosan több volt a vendég, mint tavaly az adott hónapokban.

– Míg a strandon 30 ezer vendéggel esett vissza a forgalom tavalyhoz képest, addig a gyógyfürdőbe és a Harka Vízivilágba több mint 21 ezer vendég váltott jegyet. Összességében jelenleg 6 ezer vendéggel kevesebb van, mint tavaly, de bízunk benne, hogy a két ünnep közötti napok még erős forgalmakat hoznak, így nagyjából egy százalékkal leszünk csak elmaradva a tavalyi év forgalmától – mondta a fürdőigazgató.

A Harkányi Gyógyfürdő igazgatósága jövőre az idei évhez képest minimum 5 százalékos növekedést szeretne elérni, de a cél az, hogy a covid előtti időszak forgalmát visszaállítsák. 2019-ben, a világjárvány kirobbanását megelőző évben 548 ezer vendéget fogadott a komplexum. A hazai vendégforgalom erősítése mellett a horvát piacot célzott reklámokkal próbálják ösztönözni, s Szerbia felé is szeretnének nyitni.

A Harkányi Gyógyfürdő az ünnepek alatt is várja a vendégeket, akik december 24-én, 25-én, és 31-én, valamint 2024. január 1-jén a rendkívüli nyitvatartás miatt mind a négy napon délutános jegyárakon látogathatják a fürdőt. Az ünnepi és szünidei nyitvatartás megtalálható a fürdő honlapján és Facebook-oldalán.



Naperőművet építhetnek

A Harkányi Gyógyfürdő a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében két pályázattal összesen több mint 820 millió forint támogatást nyert. Az egyik projekt szerint csaknem 306 millió forint összegből egy 490 és egy 50 kilowatt teljesítményű naperőmű épülhet az önkormányzat által kijelölt városi tulajdonban lévő – turisztikailag nem hasznosítható – területen, valamint a fürdő régi irodaépületének tetején. Ezzel a fürdő a villamos­energia-fogyasztásának közel 20 százalékát saját megújuló energiából fogja tudni fedezni. Ennél a projektnél jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban a kivitelező kiválasztására.

A másik nyertes pályázatnál még nem történt meg a támogatói szerződéskötés, erre még nem volt lehetőség. Ennek keretében 514 millió forint támogatást nyert a Harkányi Gyógyfürdő, mely összegből egy új, modern, készpénzmentes beléptetőrendszer telepítése, valamint a strand területén a vendéglátás minőségének javítása, arculati egységesítése valósul meg.



Az újdonságok kedveztek a fürdő látogatóinak

Herendi Ferenc, a Harkányi Gyógyfürdő marketing- és ellátási igazgatója kiemelte, a néhány hónappal ezelőtt bevezetett újdonságok kedveztek a látogatási számoknak. A tixa.hu-n elérhető jegyvásárlást hétről hétre egyre többen használják ki, hiszen ez kényelmesebb a látogatóknak, mint a korábbi mobil­applikációs lehetőség. Szintén újdonság volt az év végi, ünnepi kedvezményes utalványok ajánlása, amely sokaknak adott karácsonyi ajándék­ötletet. Érzékelhető továbbá az is, hogy a fiatalokat is jobban elérik az október közepén indult TikTok-csatornával (harkanyfurdo). Az itt közzétett, de a Facebookról (Harkányfürdő/Harkányi Gyógyfürdő Zrt.) is elérhető, gyakran a fürdő dolgozóit is megszólító tájékoztató és szórakoztató videók nem egyszer 70 ezres nézettséget is elérnek, de 209 ezres elérést is hozott már az egyik felvétel.