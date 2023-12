A történet egy egyszerű fúrógéppel és nagy adag kitartással kezdődött az 1980-as években: a cégcsoportot alapító Treszner János másodállású villanyszerelő kisiparosként kezdett dolgozni.

Treszner János

Fotó: TAMAS KOVACS - TSP

Kezdetek és állandó fejlődés: a kulcs a kitartás és a tanulás

Treszner János karrierjét a szüleitől kapott fúrógéppel kezdte, de a munka mellett nem feledkezett meg saját maga fejlesztéséről sem. Folyamatosan képezte magát, mert úgy látta, az erre szánt idő és pénz a legjobb befektetés. Ezt az elvet a mai napig is tartja, kiterjesztve ezt munkatársaira és a következő generációra is. Elmúlt 60 éves, de példát mutatva a fiatalabb generációnak a mai napig folyamatosan tanul és nyitott az újdonságokra.

1991-ben Treszner János főállású kisiparossá vált, majd az ország egyik jelentős logisztikai intézete megbízta riasztó- és villamoskarbantartással, amely hatalmas pluszkapacitást jelentett. A cégcsoport 1994-ben jött létre, eleinte mindössze három fővel, pécsi családi házuk alagsorában található központtal.

Az évek során a Treszner Cégcsoport a villamosipar egyik meghatározó szereplőjévé vált. A 2000-es évekre már 20 fő saját alkalmazottal, komplex projektekkel foglalkoztak, beleértve az ország legnagyobb töltőállomás-hálózatának villamosipari kivitelezéseit három vármegyében.

A szakmai siker útján járva: hazai és nemzetközi partnerek

A cégcsoport fejlődése tovább folytatódott, és 2002-ben elnyerték az ország legnagyobb töltőállomás-hálózatának épületfenntartási tenderét. Ez a siker további jelentős fejlesztést és fejlődést jelentett.

Az elkötelezettség, a minőség és a megrendelői elégedettség iránt 2005-ben külföldi terjeszkedéshez vezetett: egy cég felvásárlásával indult el a Treszner Cégcsoport hálózatszerelési üzletága, valamint külföldi partnereik számára a villamos- és építőipari projektek kivitelezése is.

A cégcsoport szolgáltatásait számos nagyvállalat választotta, beleértve Magyarország legnagyobb áramszolgáltatóját, olajipari vállalatát és németországi kivitelező vállalatokat. 2006 óta dolgozik a cégcsoport Magyarország legnagyobb áramszolgáltatójának. 2007 óta Magyarország legnagyobb olajipari vállalata ismételten megkereste a cégcsoportot, amelynek köszönhetően az egyik telephelyének energiaszolgáltatását nyerték meg. 2007-től Európa egyik legnagyobb drogériahálózata is a Treszner Cégcsoportot választotta a rendszeres villamosipari kivitelezési munkáihoz. 2018-ban a Treszner Cégcsoport a második legnagyobb áramszolgáltató bizalmát is elnyerte Magyarországon.

A Treszner Kft. ma és holnap: innováció és csapatszellem

A vállalat továbbra is a folyamatos fejlődés útját járja. 2020-ban külső tanácsadók segítségével megkezdődött a cégcsoportnál az újabb generáció felkészítése a cégcsoport átvételére. Ennek az intenzív felkészítésnek az időtartama 8 évet vesz igénybe. A szakmai színvonal emelése érdekében közel 200 fő alkalmazottat foglalkoztatnak, és szorosan együttműködnek 250 alvállalkozóval, akikkel 5 országban nyújtanak magas minőségű szolgáltatást.

A Treszner Cégcsoport ma egy modern és dinamikusan fejlődő cégcsoport, melyet a tudatos vezetés és a munkatársak elkötelezettsége jellemez. A 30 évnyi tapasztalattal és sikeres szolgáltatásokkal a hátuk mögött a Treszner Cégcsoport a következő években is komplex vállalatirányítási rendszerrel, illetve az erős csapatszellem és az innováció iránti elkötelezettséggel tekint előre, készítve az utat a következő 30 év történetéhez, illetve további céljához, hogy Európa-szerte ismert cégcsoporttá váljon.

A Treszner Story a cégcsoport weboldalán részletesen is áttekinthető: https://treszner.hu/treszner-story