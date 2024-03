A villányi önkormányzat a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RFF) „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című felhívásra pályázott sikerrel, melynek köszönhetően 420 millió forint támogatást nyertek bölcsődeépítésre. Ebből az összegből a Rákóczi Ferenc utcában lévő régi óvoda romos épületének helyére egy két csoportszobás, 28 férőhelyes, új bölcsődét építenek. Mayer István, Villány polgármestere elmondta, ezen a héten kerül sor a kiviteli tervek leadására, amely után a közbeszerzés kiírásának előkészítése kezdődhet meg. Ha minden gördülékenyen halad, akkor júniusban át is adhatják a kivitelezőnek a munkaterületet.

Továbbá két Élhető települések pályázati projekt (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz – TOP Plusz) munkálatai is megkezdődnek ebben az évben. Ennek keretében a kiserdő fejlesztésére és a Damjanich János utca járdáinak és zöldfelületének megújítására kerülhet sor. A városvezető elmondta, az ütemezés ennél a projektnél is hasonló lehetne, viszont a tervezői költségbecslés alapján akár forrásráemelésre is szükség lehet, emiatt pedig a kivitelezés megkezdése a nyár második felére, vagy az ősz elejére csúszhat. Ugyanez vonatkozik a másik Élhető települések pályázatra is, mely során a Rendezvénytér játszóterét fejlesztik tovább, illetve a sportpályákat újítják fel.

Szintén TOP Plusz-os projekt keretében a Táncsics-árok helyreállítására is nyert támogatást az önkormányzat. Ennél a pályázatnál még zajlanak a területrendezési, terület­alakítási folyamatok, de várhatóan nyáron elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Szintén ekkorra várható, hogy az óvoda udvarának fejlesztése is a elindulhasson. Elnyert forrása van az önkormányzatnak a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat épületének energetikai korszerűsítésére is, ennek munkálatai akár már hamarabb is elkezdődhetnének, azonban mivel az épület fejlesztése részben a Magyar Falu Program keretében történne meg, annak eredményét szeretnék megvárni a kezdéssel.

Mindezeken kívül az ipari park kialakítására vonatkozóan a tervezés közbeszerzése indul hamarosan, és még előkészítés alatt áll három turisztikai célú projekt, melyre szintén támogatást nyert az önkormányzat.



Az önkormányzat új kivitelezőt keres a Fő tér rekonstrukciójára



A villányi önkormányzat az elmúlt héten egyoldalúan felmondta a szerződést a Fő téri projekt kivitelezőjével. Az indok egyszerű: a vállalkozó nem haladt a munkával, a kivitelezésre szánt idő háromnegyedénél is csak éppen 15 százalék feletti teljesítést tudtak felmutatni. Mayer István elmondta, a munkaterületet tavaly szeptember elején adták át a vállalkozónak. Ezután azonban csak nagyon lassan folyt a munka, szakszerűtlen kivitelezésre is volt példa. Január végén még csak 15 százalékos volt a készültségi állapot, miközben mostanra a legrosszabb esetben is 50-60 százalékos készültségben kellene állnia a projektnek, és a 15 százalékos készültséghez képest az azóta eltelt két hónapban sem haladtak túl sok mindennel.

– A cégtől követelni fogjuk a kötbért (amely a teljes vállalási érték 30 százaléka), emellett ha a következő kivitelező ajánlata annyival magasabb lesz, hogy még a kötbérrel együtt sem elegendő a fedezet, akkor kártérítési igénnyel is élhetünk feléjük, és fogunk is, ha erre szükség lesz – mondta a városvezető. Az önkormányzatnak határidő-módosítást kell kérnie az irányító hatóságtól a projekt befejezésére, s ezután egy szigorú feltételeket támasztó, új közbeszerzést kell kiírniuk, amelyre remélhetőleg egy olyan kivitelező tesz ajánlatot, aki ezt a projektet megfelelő minőségben el tudja végezni. A közbeszerzési eljárás időbeli kötöttsége miatt azonban legjobb esetben is csak június elején tudják átadni a területet az új nyertes vállalkozónak, ami egyben azt is jelenti, hogy minden bizonnyal az idei Vörösbor Fesztiválra nem fog tudni elkészülni a tér.