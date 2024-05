Fontosnak tartják a gyümölcsöt

A Gyümölcsoltó Alapítvány 2017 óta működik Somogyapáti Dióspuszta településrészén, alapította és vezeti Kustos Irma. Az alapítvány célja a gyümölcs, a virág, a föld által nyújtott érték fontosságának és szépségének a megőrzése és felmutatása.

Nagyjából havonta megtartott gyümölcsészeti ismeretterjesztő összejöveteleket még a vármegye, az ország távolabbi részeiből is sok érdeklődő látogatja. A Gyümölcsoltó Alapítvány egyik nagy sikerű rendezvénye volt például az idén tavasszal Szigetváron megrendezett Zselici Gyümölcsoltó Nap. Kiemelkedő pomológiai fajtamentő programuk volt a Dióspusztán megtartott I. Országos Dió Szépségverseny. Az alapítvány dióspusztai gyümölcs-fajtagyűjteménye hivatalosan is az országos génbanki hálózat része.

Somogyapáti bővelkedik a tenni akaró szakkörökben

Kézműveskedés is zajlik

Az NMI által meghirdetett programba 2022 őszében kapcsolódtak be. Első alkalommal a papírfonást választották. Nagy volt az érdeklődés, összesen tizenkét fővel indultak. A rendszeres találkozások alkalmával remek kis közösséggé kovácsolódtak, a helyi faluházon kívül bemutathatták Szigetváron a Térségi Közösségi Ünnepen munkájukat, de a pécsi Néprajzi Múzeumban szervezett megyei szakköri kiállításon is bemutatkozhattak.

A sikeren felbuzdulva a tavalyi évben gyertyakészítő szakkört indítottak. Az új szakkörben a tagok ugyan cserélődtek, de ez csak bővítette a falunkban aktívan tevékenykedők számát, így több kulturális eseményen is aktívan részt vettünk, például az adventi hétvégeken rendezett programokon, a „Karácsony ízei Somogyapátiban” című kiadvány elkészítésében, vagy a Zrínyi 1566 versolvasáson, a helyi március 15-i rendezvényen. Igyekeznek figyelemmel kísérni a környékünkön működő többi szakkör munkáját is, így ellátogattak Basalba, Szigetvárra és Kétújfaluba is, hogy megismerjük az ő munkájukat is. A jövő évre mézeskalács szakkört tervezünk, és reméljük ugyanolyan jól sikerül mint az eddigiek.

Előre lépnek

A Lépjünk Együtt Előre Egyesület 2007-ben alakult. Az egyesület tagjai többek között pedagógusokból, óvónőkből áll, akik már évek óta sikeresen működnek együtt. Minden évben rendszeresen húsvéti és karácsonyi játszóházakat szerveznek. Ide a gyermekeket a szülők is elkísérik és együtt elkészítik a „meglepetés” ajándékokat.

Minden évben rajzversenyeket, tökfaragó versenyt hirdetnek. 2021-ben Neményi Alajos: A mi falunk c. könyvbemutató rendezvényének szervezésében sokat segítettek. Bemutatták kiállítás formájában Somogyapátit, „A múlt emlékei” címmel. Nagyon sok családi emléket, közösen megélt élethelyzeteket is megosztottak velünk.