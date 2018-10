1956. november 4-ére virradóra a 6. sz. főúton bevonuló szovjet csapatok komolyabb ellenállás nélkül foglalták el Pécset. A hír hallatán már délelőtt megszületett a jelszó az elszánt diákok, munkások, honvéd csapatok körében: Fel a Mecsekre!

Izgalmas tematikus programmal várja az erdőjárókat, a természetet kedvelőket november 3-án, szombaton a Mecsekerdő Zrt.

Ősszel ismét a Mecseki Láthatatlanok nyomába eredünk – a különböző hosszúságú emléktúrákat az ’56-os forradalom leverésekor ellenálló helyi szabadságharcosaink ihlették. Az akkori csapatok az erdő rejtekét kihasználva vándoroltak egészen a Mecsek keleti széléig, majd újra vissza Vágotpusztára. A sokszor veszélyes akcióikat azokon a területeken hajtották végre, ahol napjainkban kirándulni szoktunk.

Dömör-kapu, Tubes, Lapis, Remeterét, Keresztkunyhó, Kőlyuk, Zobákpuszta és számos zeg-zug a Mecsekben, melyeket november 3-án térképes útvonalleírással és pecsétgyűjtő füzettel járhatunk be. Mindenki megtalálja a felkészültségének és kedvének legmegfelelőbb próbatételt, a kisgyermekes családoknak is ajánlott 7 km-es túra mellett 16, 28, és 56 km-es távok is indulnak a Mecsextrém Parkból. A legbátrabbak egy 100 km-es kihívásra is benevezhetnek, és a Láthatatlanok gyülekezésétől kezdve a feloszlásukig érintett valamennyi helyszínt bejárják – ez a táv idén a Magyar Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokság hosszú távú futamai között is szerepel. A két leghosszabb túrán való részvétel feltétele az előnevezés (határidő: október 31., regisztráció: varganyatanya.hu), a rövidebb távok esetében elegendő a helyszínen jelentkezni. A nevezési díj 600-1000 Ft között várható, melyből különböző kedvezmények érvényesíthetőek – a korabeli öltözetben, felszerelésben indulóknak pedig további 50% kedvezmény jár. A túrát teljesítők szombaton kedvezményes jegyet válthatnak a kalandparkba!

Jó idő esetén a Botond Veterán Katonai Jármű Egyesület korabeli katonai járművekkel és fegyverekkel tart bemutatót az étterem melletti füves területen.

Gyülekező: 2018. november 3., szombat. Koordináták: Pécs-Árpádtető, Mecsextrém Park, Tepsifüles Étterem.

Az egyes távok eltérő időpontban indulnak! 7 km: 9.30–11.00 | 16 km: 8.30–9.30 | 28 km: 7.00–8.30 | 56 km: 5.30–7.00 | 100 km: 5.30–7.00 (9.30) A résztvevőket korabeli katonai járművekkel szállítják a Mecsextrém Parkból az induló állomásokra. Információ: tturak.hu és a Mecsekerdő Zrt. Facebook-oldalán. A túra csak gyalog teljesíthető, az útvonalon ideiglenes jelzéseket nem használnak, a tájékozódáshoz a pecsételő füzetben található útvonalleíráson és térképszelvényen kívül a Mecsek turistatérképe nyújthat segítséget. Főszervező: Varga Jenő: 30/475-5862 együttműködő partner a Mecsekerdő Zrt.

Ki lopta el Biedermann báró vadászpuskáját?

November 17-én Sasréten egy izgalmas csapat- és családépítő nyomozójáték során kiderül, hogy a szobalány, a kocsis vagy a vadásztárs lopta-e el az értékes tárgyat… A kisvonatozást követően az erdészeti erdei iskola és a vadászkastély környékén segítségünkre lesz egy térkép és a helyszíneken talált bizonyítékok. A kb. 2 km-es séta után pedig nyugtató gyógyteákat hörpinthetünk. Program: 10.00 Indulás kisvonattal Almamellékről Sasrétre, túra után 14.00-kor vissza. Részvételi díj (kisvonatozással együtt): 2.000 Ft/felnőtt, 1.400 Ft/gyermek. Jelentkezés (elsősorban e-mailen): kikerics@mecsekerdo.hu