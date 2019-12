Adventi varázslat Villányban

Villányban az idén is hangulatos, ünnepi programokkal gazdagították az adventi időszakot, a helyiek és a városban vendégeskedők pedig örömmel fogadták a karácsonyváró műsorokat. Emellett a virágosi városrész lakóinak külön karácsonyfa felállításával kedveskedett az új városvezetés, mellyel az ott lakók számára is szeretnék kimutatni a törődésüket, és megbecsülésüket.

A december 7-i adventi hétvégén rendezték meg a már hagyományos Mikulás váró Adventi Varázslatot. Az eddig megszokottakhoz képest azonban ezen a rendezvényen is igyekezett az új képviselő-testület frissíteni, és olyan változtatásokat eszközölt, amelyek tovább emelték az esemény színvonalát.

– Az idei évben, szándékaink szerint hagyományteremtő jelleggel, új helyszínen, a Diófás téren rendeztük meg az eseményt. Úgy gondoltuk, hogy az Adventi hétvégének sokkal családiasabb, szebb és hangulatosabb helyszínt fog biztosítani ez a helyszín – mondta Mayer István, Villány polgármestere. Azt, hogy jó döntést hozott a képviselő-testület, mi sem jelzi jobban, mint hogy a tér megtelt kicsikkel és nagyokkal, helyi lakosokkal és a hétvégét Villányban eltöltő vendégekkel egyaránt.

A délutánt a meghívott fellépők színesítették. Az iskolások különböző produkciói hozták a tőlük megszokott látványos és szeretettel teli minőségét, de volt számos kézműves alkotást kínáló közösség, forralt bor, melengető tea, gyermekműsor, és szemkápráztató tűzzsonglőrök és hát a gyermeki érdeklődésre leginkább számot tartó Mikulás látogatás, aki az idei évben is hintóval érkezett. A villányiak is büszkék lehetnek rá, hogy kizárólag jó gyerekek vannak a városban, hiszen a Mikulás minden gyermeknek kedveskedett egy kis aprósággal.

A Diófás teret igyekeztek az előző évekhez képest még szebb ünnepi díszbe felöltöztetni, a tér fáit fényfüzérekkel díszítették fel, amiért nagy köszönet illeti a városüzemeltetés dolgozóit és a forgalmas helyszínen felállítottunk egy karácsonyfát is.

Már most megvannak a terveink, hogy hogyan tudnánk a teret még hangulatosabbá tenni jövőre, reméljük az időjárás a következő években is kegyeibe fogad majd bennünket.

– Az idén, talán Villány életében legelőször, külön karácsonyfával igyekezetünk kimutatni a törődésünket, és megbecsülésünket a virágosi városrészben lakók számára is. Ezzel a gesztussal is szerettük volna kifejezni, hogy ők ugyanolyan fontos polgárai Villánynak, mint mindenki más és ők ugyanúgy megérdemlik, hogy a közvetlen környezetükben is méltóképpen emlékezzünk meg az ünnepekről, mint a város más helyszínein – mondta a városvezető. Mayer István elmondta, a lakók azóta is számos úton, számos formában mondtak köszönetet ezért, ami jóleső érzéssel töltötte el a város vezetőit.

December 15-én, Advent harmadik vasárnapján a Siklósi Dolce hegedűegyüttes koncertje aranyozta be a vasárnapi délutánt, a tőlük már megszokott magas színvonalú produkcióval.