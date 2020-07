Az első júliusi szombat a Pannon Filharmonikusokkal

Kamaraszimfonikus est Gilbert Vargával a Zsolnay Kulturális Negyed Pirogránit udvarában.

Amikor 19.30 órakor elkezdődik a koncert és hosszú idő után a Maestro és a muzsikusok a színpadra lépnek, a negyed talán legszebb épületegyüttese ölelte udvarában, a Cifra kémény tövében már kellemes az árnyék, jár a levegő.

A július 4-i kora nyárestén újra találkozhat a közönség Gilbert Vargával, a zenekar vezető karmesterével, ismét könnyed klasszikus muzsikával, egy kellemes zenei élménnyel töltekezhetünk fel a szabad ég alatt. A szabadtéri helyszín a hosszú bezártság után jó alkalmat ad találkozásokra is, beszélgetésekre is – minden generáció számára.

Szinte a zenekarral együtt dúdolható méltán kedvelt és közismert darabokat is vezényel a Maestro. Mind ő, mind a zenekar már nagyon várta a személyes találkozást a közönséggel, teli új energiával készülnek az előadásra. Nyáriasan könnyed, de értékes, időtálló klasszikus zenei műveket tűzött műsorára a kamaraszimfonikus formáció. Tartalmas, lendületes, lélekmelegítő és egyben játékos, üdítő estére számíthatunk. A zenekar kiváló szólistái, azaz Codeluppi-Szabó Gabriella és Tímár Judit fuvolaművészek, valamint Bánfalvi Zoltán hegedűművész, koncertmester Bach hangszeres virtuozitást igénylő IV. Brandenburgi versenyében újra megcsillogtathatják tudásukat. Beethoven Prométheusz-nyitánya, Brahms szerenád-menüett, Dvořák vonósszerenád, Grieg szvit is szerepel a műsoron, de Mendelssohn, Mozart és Prokofjev muzsikáját is hallhatjuk.

Felhívjuk kedves közönségünk figyelmét arra, hogy délutáni rossz idő esetén a koncertet az esőhelyszínen, a Kodály Központban tartjuk meg. Indulás előtt a www.pfz.hu oldalon tájékozódhatnak. Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy a hatályos rendelkezések előírják a nézőszám korlátozását. Megértésüket köszönjük! Jegyek a helyszínen és a jegymester.hu oldalon vásárolhatók.