Bringaszez(ON) – Készítse fel kerékpárját otthon a nyárra!

A borongós, hideg időszaknak hivatalosan is vége. A jó idő beköszöntével előkerülnek a téli hónapokban nem használt kerékpárok is, amelyeket az első használat előtt érdemes alaposan átvizsgálni. Számos, kifejezetten a kerékpár karbantartáshoz kialakított termék közül választhatunk, érdemes ezekbe beruházni, ha hosszú távon is megbízható járműre vágyunk.

Nem csak a téli időszak után javasolt átnézni kétkerekű járművünket, hanem minden használat előtt, de legalább havonta ajánlott a biciklik állapotfelmérése. Ezekkel a lépésekkel elkerülhető az út közben fellépő esetleges meghibásodás, amely akár a testi épséget is veszélyeztetheti. Manapság számtalan kerékpárápolót kínálnak a piacokon. Vannak kifejezetten tisztítására alkalmas termékek, de a hibák megelőzésére is kínálnak különböző olajokat, folyadékokat. A tömítő, ragasztó és purhab gyártó, piacvezető Soudal Magyarország Kft. célzottan hegyi és versenykerékpárok karbantartására használható termékcsaláddal is rendelkezik. „14 fajta termékkel rendelkezünk a kerékpározók számára, amelyek között megtalálható a tisztításához szükséges sampon, lánc- és féktisztító folyadék, de a gépek védelméről sem feledkeztünk meg, amelyre speciális védő és polírozó spray-t szoktunk javasolni.” – mondta Oltyán János, a Soudal Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. Két keréken a Soudal Magyarország A vállalatnál dolgozó munkatársak a kerékpár karbantartáshoz szükséges termékek értékesítése mellett maguk is a kerékpározás szerelmesei. Az anyavállalat egy 2020-ig tartó, hosszú távú elkötelezettség részeként a belgiumi Lotto Soudal csapat főszponzora. A támogatás mellett a vállalat a vegyipari termékek terén meglévő szakértelmével is támogatja a csapatot és a kerékpáros világot. Mivel az anyavállalat is a kerékpársport iránt köteleződött el, úgy a – többszörös Superbrands díjas, valamint „AA” tanúsítvánnyal és Opten A minősítéssel rendelkező – Soudal Magyarország Kft. is a hazai kerékpárosok támogatását tűzte ki célul. 2016-óta a magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie szponzorai. A Tour de Hongrie-n az Epronex-BSS Oil kerékpáros csapat szponzoraként 2017-ben jelent meg a Soudal Magyarország Kft., ahol karbantartásához szükséges eszközöket biztosítottak. A 2017-es szezonban a team egyik tagja a legjobb magyarnak járó megkülönböztető trikót húzhatta magára a szlovákiai versenyen, majd a székely körversenyen is dobogóra állhatott a csapat egy versenyzője. A 2018-as szezonban a kollektíva első ízben kapott meghívást az Epronex Afrika egyik legrangosabb körversenyére, ahonnan több top 10-es helyezéssel tértek haza. Hazai terepen, a magyar kritérium bajnokságon elit és U23-as kategóriában egyaránt ezüstérmet szereztek a team versenyzői. A Soudal Magyarország Kft. idén is támogatja – a kerékpár karbantartáshoz szükséges eszközökkel és Soudalos mezekkel – a 2019. június 11-16-ig tartó Tour de Hongrie kerékpár versenyen induló Epronex kerékpáros csapatot. Az Soudal Magyarország Kft. kerékpár karbantartáshoz szükséges termékei verseny- és hobbi kerékpárosok számára egyaránt elérhetőek az ország legtöbb szaküzletében, így bárki megvásárolhatja a professzionális termékeket. A Soudal Magyarország Kft.-ről: A Soudal Magyarország Kft. 1999. óta működik Magyarországon. A kiskereskedelem és az építőipar számára tömítőket, poliuretán ragasztókat, tömítő habokat, illetve ragasztókat és technikai aeroszolokat, valamint a kerékpár karbantartáshoz szükséges termékeket forgalmazó vállalat évek óta piacvezető szerepet tölt be a hazai piacon. Országos lefedettségű képviselői hálózatukkal és nagykereskedelmi partnereikkel az ország egész területén biztosítják a termékeikhez való hozzáférés lehetőségét. http://www.soudal.hu/soudal-bike-range