Eladó lakások Pécsen

A horvát határtól nem messze, 1 órányi autóútra található Pécs, Magyarország ötödik legnagyobb városa. A város fekvését a Mecsek déli részének közvetlen látványa még szimpatikusabbá teheti, főleg azok számára, akik kedvelik a hegyi panorámát. Vidéki és nagyvárosi részei és mediterrán hangulata az országban egyedülálló. Lakossága megközelíti a 145.000 főt.

Szinte kivétel nélkül mindenkinek először a Dzsámi ugrik be, ha Pécsre gondolunk.

Gazdag történelmi hátterét mi sem mutatja meg jobban, mint a több mint 200 műemlék és a közel 40 múzeum. Nem véletlen, hogy 2010-ben Európa kulturális fővárosa címet is bezsebelte. Emellett felsőoktatása kiemelkedő. Itt található az ország egyik legjobb egyeteme, a Pécsi Tudományegyetem is.

A belvárosban minden szegletében belebotlunk nevezetességekbe vagy történelmi relikviákba.

Így lehetőségünk nyílik arra, hogy a Pécsi Bazilika, a Zsinagóga, vagy az előbb említett Dzsámi közvetlen szomszédságába költözzünk. Természetesen a város szívében lakni nem mindig jó dolog, jóval hangosabb és mozgalmasabb az élet a belvárosban, mint a külvárosban. De aki szereti a pörgést, és a kényelmet, hiszen itt tényleg minden pár lépés távolságra megtalálható, számukra tökéletes vétel lehet.

Felújított eladó lakások a pezsgő belvárosban.

A modern konyha, a szép nappali, a barátságos burkolatok, a műanyag nyílászáró és a beépített gardrób megléte nagy segítséget nyújthat. Megkíméljük magunkat a sok stressztől, bútortologatástól és minden olyan aggódástól, ami egy teljes körű felújítással járhat.

19 millió forinttól már szép számmal akadnak eladó téglalakások Pécsen. Így aki itt szeretne letelepedni, de fontos számára az ár, nekik ajánlatos itt keresgélni. Meglepően kecsegtető ajánlatokkal találkozhatunk. 50-60 négyzetméteres több szobás teljesen felújított lakásokat kaphatunk az Aréna és a Vásárcsarnok közelében. Környék áraihoz képest akár 10-15 százalékkal olcsóbban tudjuk megvenni ezeket a lakásokat.

Zsolnay negyedben és annak közvetlen környezetében az árak már 1 millió forinttal drágábbak, de tágas téglalakások széles választéka várja az érdeklődőket. 165 négyzetméteres, 5 szobás lakások 29.900.000 forinttól kezdődnek. Találni közöttük kétszinteset, modernizált konyhásat, de olyat is, amihez több tároló tartozik.

Még nagyobb élettérrel rendelkező 34.000.000-39.000.0000 forintos lakásokkal találkozhatunk a Budai Kapu, és a Zsolnay Múzeum közelében is. 95 négyzetmétertől-170 négyzetméterig 4-6 szobás lakásokat kínálnak eladásra. Befektetéseknek is kiválóak, mivel az ingatlanok az egyetemvárosban találhatóak. A lakások többségéhez erkély is tartozik, ezáltal tökéletes kilátásunk nyílhat a belváros utcáira.

63.000.000 forint és 70.000.000 forint között mozognak a jelenleg legdrágább belvárosi luxuslakások. Több méret közül is válogathatunk, akad 103 négyzetméteres, 120, de aki hatalmas polgári lakásra vágyik, számára tökéletes választás lehet egy 200-300 négyzetméter alapterületű is. A legtöbbjük földszinti, illetve első emeleti. Ha a fényűzést, a pompát preferáljuk és van lehetőségünk a zsebünk mélyére nyúlni, pazar körülmények között gyönyörködhetünk Pécs legszebb részében, a belvárosban.

