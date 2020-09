Elismerés járt a sásdi lakosok példátlan összefogásáért is

Várossá avatásának 25. évfordulóját ünnepli az idén Sásd, mely alkalomból múlt pénteken ünnepi testületi ülést tartott a képviselő-testület. A nyilvános eseményen számos kitüntető cím átadására került sor.

Az évente szokásos, helyi kitüntető díjak és elismerő címek átadására rendelt ünnepi testületi ülés idén a korábbiaknál is ünnepibb volt, ez alkalommal ugyanis Sásd várossá nyilvánításának negyedszázados évfordulóját ünnepelték a jelenlévők. Dr. Jusztinger János polgármester köszöntőbeszédében felelevenítette a 25 évvel ezelőtti pillanatokat, amikor a belügyminiszter átadta Sásd korábbi polgármesterének a város kulcsát, majd a jelenbe visszakanyarodva elmondta: „a legfontosabb feladatunk, hogy tovább építsük közösségünket, sőt erősítsük, kiegészítsük egy új – mindeddig talán hiányzó – elemmel, a kisvárosi érzéssel”. Ezután kitért az épp folyamatban lévő beruházásokra is.

Az ünnepi rendezvényen adták át a városi kitüntetéseket is, melyek közül kiemelkedik a sásdi polgároknak nyújtott polgármesteri köszönetnyilvánító oklevél. A polgármester ezt az elmúlt időszakban tapasztalható összefogásért adományozta a város lakóinak.

– A közös programokon, az adventre egyként készülődő városrészekben, az önzetlen segítők munkája nyomán, a szilveszteri futáson, az óévbúcsúztató mulatságon részt vevő sok-sok sásdi vidám mosolyában, de akár a járványveszély okozta helyzet kezeléséhez – maszkok varrásával, az idősek részére bevásárlással vagy a központilag előírt kijárási korlátozás rendjének biztosításával és még számos módon – segítő kezet nyújtó önkéntes mindennapi munkája nyomán, vagy a rendhagyó május elsejei autós felvonulásunkon, egy-egy újabb apró csoda született. Mindből az otthonunkért érzett szeretet és felelősségvállalás sugárzik. Nap mint nap köszönettel tartozom ezért a példátlan összefogásért – fogalmazott a városvezető.

Hozzátette, a tavaly október óta eltelt hónapok megerősítették őt abban, hogy csak akkor lehet teljes az az építőmunka, amit elterveztek és célul tűztek ki, ha valódi, egymásra figyelő és összetartó közösségek szerveződnek a városban.

Kitüntetéseket kaptak a munkájukért Sásd Városért Díjban részesült Kovács Magdolna, Sásd egykori polgármestere a település várossá nyilvánítása érdekében végzett elévülhetetlen érdemei elismeréséül. Nagyné Rostás Ilona nyugalmazott közszolgálati tisztviselő, Szabó Lászlóné nyugalmazott könyvtáros és Vácziné Lakatos Anikó nyugalmazott óvodapedagógus Köz Szolgálatáért Díjban részesült. Sásd Városért Ifjúsági Díjban részesült Dömse Tamás tanuló, lovas díjugrató a településnek jó hírnevet szerző kimagasló sporteredményeinek elismeréséül. A koronavírus-járvány idején Sásd lakossága érdekében végzett önzetlen tevékenységéért elismerő oklevélben részesültek: A MA-GÁR Kft. sásdi varrodája vezetése és minden dolgozója. A Sásdi Polgárőr Egyesület tagjai. Orbán Éva, a Sásdi Szociális Szolgálat intézményvezető asszonya, a Sásdi Szociális Szolgálat dolgozói. Sásd város lakossága érdekében végzett önzetlen tevékenységéért Elismerő oklevélben részesült Végh Zoltán sásdi polgár. Polgármesteri köszönetnyilvánításban részesültek: Sásd polgárai a koronavírus-járvány idején végzett önzetlen tevékenységükért.

Kezdődik a városközpontot megújító munka

Lezárult a városközpontot megújító, átalakító zöld város projekt közbeszerzési eljárása, így hamarosan megkezdheti a kivitelező a munkálatokat. Ez egy nagyságrendileg 365 millió forintból megvalósuló beruházás, amelynek keretében a Hősök terén új fedett piaccsarnokot és üzletsort építenek, valamint parkosítanak. Tucatnyi kisvállalkozás üzlete kerülhet így modern, új épületbe az eddigi betongarázsok helyett.

Emellett a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert mintegy 180 millió forintból egy új, 24 férőhelyes bölcsőde épül a Szent Imre úton. Ez közvetlenül határos ingatlan lesz az óvodával.

– Nem csupán az utcaképet javítjuk így nagy mértékben, de az óvoda biztonságos megközelítésének több évtizedes problémáját is megoldjuk, egyben újabb parkolóhelyeket is létesítünk a központban – mondta a városvezető. Az óvodában az utolsó simításokat végzik az új játszóudvar átadása előtt, az állami beruházásként épült Fáy utcai sportparkot pedig már birtokba is vehették a sásdiak.

Folyamatban van az újtelepi sporttelep épületének és vizesblokkjainak felújítása, itt a sportpálya mellett még várhatóan novemberig elkészül egy új játszótér is, mindez pályázati támogatásból, önerős beruházásként pedig a pálya környezetének tereprendezése valósul meg, és a 400 méteres futópályát is felújítják.

A korábban elakadt, kormányzati beruházásként 360 millió forintos központi és 20 millió forintos önkormányzati hozzájárulásból épülő járási tanuszodaprojekt idén tavasszal újraindult, a városvezetés bízik benne, hogy jövő ősszel már megnyithatják a létesítményt.

Jubileumi esztendőt ünnepelnek

Sásd 1995. július 1-jén kapott városi rangot Göncz Árpád köztársasági elnöktől. A szeptemberi városavató ünnepségen egyként mozdulva, izgatottan gyűltek össze a sásdiak, hogy részesei legyenek a történelmi eseménynek, ahol otthonukat, Sásdot immár városlakóként köszönthették.

– Amint az a 25 évvel ezelőtti városavató ünnepségen Sásd polgármesterének köszöntő beszédében elhangzott, összefogással hegyeket lehet megmozgatni. Ahogy azt az azóta eltelt két és fél évtizedben tapasztalhattuk, e beszédnek az a tétele is igaznak bizonyult, hogy a felnőtté válás csak emberi léptékkel 18 év. Az újszülött város életét író történelem kerekei néha sokkal lassabban járnak, így az összefogás mellett türelemre is igen nagy szükségünk van. De itt e kulcs, amely egyszerre zár és nyit. Zárja, őrzi mindazon értékeket, amelyek a sásdiaknak fontosak, amelyek Sásdot otthonunkká teszik. És nyit, mert – végső soron, mint minden kulcs – ajtóba illik. Az ajtó pedig falat tör át.

Városvezetőként a 25 éves jubileumon sem kívánhatok mást, mint hogy ez a kulcs mindig nyissa a falakon lévő ajtót a szomszéd település, a tágabb térség és az ország felé. Nyisson a társadalom felé, az egész világ felé! Hiszen korunkban csak egy nyitott település tud dinamikusan fejlődni és boldogulni – mondta dr. Jusztinger János, Sásd polgármestere a jubileum alkalmából.