Előkészületben a harmadik magyar-horvát Interreg-ciklus

Félidejéhez érkezett a következő, 2021-27 közötti európai uniós fejlesztési ciklus közös magyar-horvát (Interreg) pályázati kereteinek előkészítése. A tét nagy előreláthatólag 60 millió euró áll a határon átívelő projektek rendelkezésére.

2019 szeptemberében indult a HUHR/1902/3.1.1/0001 számú, CBJointStrategy nevű, nagyszabású, két évre tervezett időtartamú projekt azzal a céllal, hogy meghatározza a következő európai uniós költségvetési ciklus közös magyar-horvát fejlesztési programjainak legfontosabb prioritásait. Ez egy rendkívül összetett, sokszereplős folyamat eredményeként fog kialakulni, amelybe mindkét ország központi kormányszervei, helyhatóságai, terület- és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szakemberei bekapcsolódnak.

Az összesen 290 ezer eurós összköltségvetésű előkészítő és stratégiaalkotó munkát a Pannon Európai Területi Társulás végzi. A munka első része a jelenlegi helyzet elemzése és az eddigi két magyar-horvát Interreg programidőszak tapasztalatainak vizsgálata.

Az adatgyűjtés személyesen és elektronikusan is folyt. Az összeállított online kérdőívre szép számú válasz érkezett mindkét ország valamennyi érintett, határ menti megyéjéből. A magyar oldalon három, míg Horvátországban négy workshopra került sor Pécsett, Kaposváron, Zalaegerszegen, Eszéken, Verőcén, Kaproncán és Csáktornyán, egyenként több tucatnyi résztvevővel. A meghívottak a helyi gazdaság és politika kulcsszereplői sorából kerültek ki, akiknek első kézből származó, pontos és hiteles információik vannak az elvégzendő feladatokról és a prioritásokról.

Ezzel párhuzamosan elkészült az előző ciklus Interreg-projektjeinek eredményeit összegző hatásvizsgálat, elkülönítve az eredményeket a párhuzamosan zajló egyéb fejlesztésektől. A közös projektek rendkívül szerteágazóak voltak: többek között kerékpárút-fejlesztések, műemlék-felújítások, polgárháborús hadianyag-maradványok felkutatása és megsemmisítése, szakképzési programok, sport- és kulturális rendezvények.

A végső cél egy közös fejlesztési stratégia megalkotása, amely összhangban van mindkét ország nemzeti fejlesztési célkitűzéseivel. Ehhez további kérdőíves felmérésekre, várhatóan online megrendezendő workshopokra és kulcsszereplőkkel készítendő mélyinterjúkra lesz szükség – utóbbiakból már el is készült néhány. A 2021 augusztusi projektzárásig elkészül egy olyan dokumentum is, amely legalább öt, minkét ország számára előnyös, komplex stratégiai projektötlet részletes bemutatását is tartalmazza.

Ezen anyagok alapján nyílnak meg a pályázati lehetőségek a harmadik magyar-horvát Interreg-ciklusra, amelynek teljes rendelkezésre álló keretösszege előreláthatólag mintegy 60 millió euró (21,5 milliárd forint/455 millió kuna).

Az Európai Területi Társulások speciális, jogi személyiséggel rendelkező szerveződések, amelyek régiók és önkormányzatok számára kínálják fel a határokon átnyúló együttműködés lehetőségét fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében. A 2010-ben megalakult Pannon ETT 63 magyar, horvát és szlovén önkormányzatot, egyetemet és nemzeti parkot tömörít. Célja, hogy az egyes tagállamok szabályozási különbségeit ellensúlyozva a határmenti térség szereplői megkülönböztetésektől mentesen férhessenek hozzá az uniós forrásokhoz.