Építőalapanyag gyártás CO2 semlegességi célokkal

A zöld-építkezés megvalósítása terén újabb mérföldkőhöz érkezett globális szinten a LafargeHolcim Cégcsoport. E mellett helyi szinten is tovább erősíti fenntarthatósági ambícióit a LAFARGE.

Az urbanizációnak, mint globális kihívásnak köszönhetően az épített környezet egyre nagyobb teret nyer. Ennek eredményeként mára az épített környezet fenntartásához és alakításához minden évben a világon a földből kinyert anyagok közel 50%-t használjuk fel. Az épületek és az építkezések együttesen a világ összes karbonkibocsátásának közel 40%-át teszik ki (beleértve az üzemelési kibocsátást is), amelynek mintegy 5%-ért felel a globális cementipar.

Annak érdekében, hogy a Föld mind az emberiség mind a természeti erőforrások, a környezetünk számára egy élhetőbb hely legyen a jövőben is, az építőiparon belül globális szintű összefogások, törekvések jönnek létre. A LafargeHolcim Cégcsoport is aktív résztvevője ennek: nemrég írt alá egy a Net Zero Pledge fantázianévvel ellátott úgynevezett Szén-semlegességi megállapodást, amely tudományos számításokon alapuló célkitűzéseket tartalmaz. A Cégcsoport vállalása az, hogy az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó fajlagos CO2 kibocsátását a 2018-as évhez képest további 20%-kal csökkenteni 2030-ra – ami az 1990-es évekhez képest több mint 40 százalékos javulást jelent. A cementgyártást illetően ez 475 kg nettó CO2 kibocsátást feltételez egy tonna cementtermékre vetítve.

A vállalat zöld-építkezés iránti elköteleződését jelzi az is, hogy a K+F tevékenységének több mint 50%-át olyan projektek teszik ki, amelyek a fenntartható, környezetkímélő termékek, szolgáltatások fejlesztését célozzák. Ennek eredményeként vezette be, a már világszerte több régióban is elérhető, EcoPact zöldbetont, amely a CO2 semleges építkezés megvalósulásához járul hozzá. Egy másik új terméke az építkezések körkörösségének megvalósítását célozza. Ez a Susteno zöld-cement, amely mintegy 19%ban újrahasznosított építési és bontási hulladékot tartalmaz. A vállalat a zöld-infrastrukturális innovációk területén is élen járó megoldásokban gondolkodik, csak úgy mint a 3D betonnyomtatás. Ennek segítségével például már nagyobb szél-turbinákat épített, amelyek mintegy 25%-kal több megújuló energia előállítását teszik lehetővé alacsonyabb költségek mellett.

A globális célkitűzésekhez csatlakozva, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. is teljes mértékben elkötelezett a fenntartható, körkörös gazdaság minél nagyobb arányú megvalósítása mellett. “A LAFARGE-nál büszkék vagyunk arra, hogy nemcsak a helyi hulladékkezelésre tudunk hatékony megoldást kínálni, de a cementgyártás fajlagos CO2 kibocsátását is folyamatosan tudjuk csökkenteni.” – számol be a vállalat környezetvédelmi törekvéseiről Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója.

A LAFARGE a helyi hulladékkezelési probléma megoldása és az emissziós érték csökkentése érdekében előbb 2014-ben, majd a 2019-es évben valósított meg beruházást. A beruházások eredményeként a hagyományos, fosszilis tüzelőanyag akár 90%-t képes lesz a vállalat alternatív tüzelőanyagokkal helyettesíteni. Az együttesen közel 3 milliárd összértékű fejlesztések mára lehetővé tették azt, hogy a 2011-es induláshoz képest a vállalat több mint 25%-kal csökkentette a Királyegyházi Cementgyár fajlagos CO2 kibocsátását.

A termékfejlesztés területén is megfigyelhető a környezetkímélő szemléletmód. A jelenlegi termékportfólióban három olyan terméket is kínál a gyár, amely a fenti célcsoport által 2030-ra megfogalmazott CO2 célnak már most a gyártása során megfelel a fajlagos kibocsátás tekintetében. Az idei évben előkészítő fázisban van a külön őrlési technológia beruházásának előkészítése, amely további lehetőségeket biztosíthat ezen a területen. A vállalat célkitűzése, hogy a 2030-as évre (2011-es bázishoz viszonyítva) több mint 30%-kal csökkentse az 1 tonna cementre vetített CO2 kibocsátását.

Környezetvédelmi célkitűzései terén újabb mérföldkőhöz érkezett a Királyegyházi Cementgyár: Hoffmann Tamás, Ügyvezető igazgatót választották meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnökének, valamint a Fejlesztési Bizottság elnökének. “Az új szerepkörökkel küldetésemnek tekintem a megye vállalatainak szinergiájának révén a minél hatékonyabb körforgásos gazdaság megvalósítása Baranya megyében és ezáltal is jobb, egészségesebb városokat létrehozni az utókor számára.” – számol be Hoffmann Tamás.