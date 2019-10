Fontosnak tartják a helyiek támogatását Kóróson

Különböző támogatásokkal próbálják elérni Kóróson, hogy a lakosok saját magukról tudjanak majd gondoskodni. A jogosítvány megszerzésén kívül például a házfelújításban is segítenek.

– Egy fogyó lélekszámú település vagyunk itt az Ormánságban – kezdte Gotthár László, Kórós polgármestere. – Pár éve még 210-en laktak Kóróson életvitelszerűen, most 175-en maradtunk. Sajnálatos módon sok haláleset történt, a fiatalok pedig elmentek.

Gotthár László hozzátette, éppen ezért fontos feladatnak tartják, hogy gondoskodjanak az idősekről. Segítenek a téli tüzelő beszerzésében és a ház karbantartásában. A falugondnok pedig az utazásban segít nekik. Rengeteg megkeresésük van, ezért a település falubusza az egyik legidősebb és legtöbb kilométert futott jármű a térségben. A Magyar Falu Program keretében most azonban lehetőség nyílt egy új autóra pályázni, remélik, ez sikerrel zárul majd.

Kórós nevezetessége az 1790-es évek végén épült református templom, az épület és annak környezete is országos műemléki védettség alatt áll. Emiatt az önkormányzat egy helyi pályázatot írt ki, amellyel a házak korszerűsítését támogatják. Elsősorban a homlokzati felújításhoz nyújtanak anyagi segítséget, de vannak például olyan országos programok, amelyekkel ez a támogatási forma jól összehangolható, így akár a házak szigetelése, nyílászárócseréje is megoldható. Eddig három igény érkezett, és már meg is születtek az első támogató döntések.

Az önkormányzat ezen kívül pályázatot írt ki a jogosítvány megszerzéséhez, a sikeres jelentkezőket több tízezer forinttal támogatják. Ezt azért tartják fontosnak, mert szükség van autóra ahhoz, hogy valaki időben beérjen a sokszor 20–30 kilométer távolságra lévő munkahelyekre.

Vállalkozás indításában is segítenek

– A helyi őstermelőket, illetve az őstermelővé válást is támogatjuk – tette hozzá a polgármester. – Azoknak, akik vállalkozni szeretnének, minden költségét álljuk, amivel majd csak utólag kell elszámolniuk. A támogatáshoz a pályázatban le kell írniuk, mit terveznek a következő két évben, ez alapján döntünk, ki kaphat segítséget. Nemrég például egy méhészt támogattunk.

Az állami, szociális tűzifát is kiegészíti az önkormányzat minden évben az önkormányzat az úgynevezett krízisfa program keretében. A saját tulajdonú területekről nagyjából 70–100 köbméter fát termelnek ki, ezt osztják szét a lakosok között, akik az így megspórolt összeget egyéb rezsikiadásokra vagy házfelújításra tudnak fordítani.

A lekvárfőzésben is gondolkodnak

A közmunkaprogram keretében a településen korábban egy lekvárfőző manufaktúrát is létre akartak hozni, az előkészítő munkálatokkal végeztek is, de az önkormányzat hibáján kívül mégsem valósulhatott meg a program.

– Amennyiben újra lehetőség nyílik rá, mindenképpen szeretnénk belevágni a lekvárfőzésbe, hiszen a településnek hatalmas gyümölcsösei vannak, amik már termőre is fordultak – mesélte Gotthár László. – A gyümölcsöt most a lakosok között osztjuk szét.

Nagyjából 2500 négyzetméter fóliasátorral is rendelkeznek, ahol hagyományos kertészeti termelést folytatnak. Korábban olyan nagy mennyiségben termeltek, hogy konzervgyárakba és pécsi piacokra is szállítottak.

Gazdára találnak a kóbor állatok

A helyi közmunkaprogram fő profilja most már az önkormányzati állatmenhely, a Remény Állatotthon fenntartása. Kevés az olyan önkormányzat, amely olyan menhellyel rendelkezik, ahol gondozzák, ápolják a befogott állatokat, és gazdát próbálnak találni nekik – itt viszont pont ezt a munkát végzik. A menhelyen tehát közfoglalkoztatottak dolgoznak, nekik munkaruhát és folyamatos képzéseket biztosítanak.

– Az évek során hazai és külföldi partnerekkel is sikerült kapcsolatot kialakítani – tudtuk meg a polgármestertől. – Így az a kutya, aki hozzánk bekerül, lehet, hogy Pécsen vagy akár Németországban talál gazdára.

A menhelyen mindent megadnak az állatoknak, amire szükségük van. Kapnak oltásokat, ivartalanítják őket, a folyamatos fejlesztésekkel pedig igyekeznek jobb körülményeket biztosítani nekik. Nagy területet látnak el az állatotthon dolgozói, Mohácstól Szigetvárig érkeznek a megkeresések. Munkájuknak köszönhetően nemcsak Kórós, hanem a környező települések is csendesebbek lettek, emellett persze a befogott kutyák, macskák is jobb életre számíthatnak.

Elismerik a diákok jó eredményét

Kóróson egyedülálló ösztöndíjprogram működik a tanulók támogatására. A Főnix-ösztöndíj célja, hogy a gyermekek minél jobban teljesítsenek az iskolában. Félévente lehet pályázni rá, és egy elsőosztályos tanuló, ha jó eredményeket ér el, akár ötvenezer forintot is kaphat egy félévben. A támogatás összege ezután fokozatosan nő, egy egyetemistának félévenként akár több százezer forint is járhat.

– Az ösztöndíjjal azt szerettük volna hangsúlyozni, hogy ha valaki komolyan szeretné, hogy a gyermeke jó eredményeket érjen el, akkor azt az önkormányzat is támogatja – fogalmazott a polgármester.

Nem elég azonban jól teljesíteni, hiszen még a legkisebbeknek is közösségi munkát kell vállalni, amit aztán igazolni is kell. Ez lehet egy rendezvényen való szereplés, az idősek meglátogatása, de volt olyan is, aki mezei tűz oltásában vett részt. Az önkormányzat célja ezzel az, hogy újra egymásra találjanak az emberek, és a fiatalok ne felejtsék el, hogy ők is kórósiak.

Kamerák figyelik a település utcáit

A közbiztonsági helyzet is jelentősen javult, mivel az önkormányzat saját forrásból kamerarendszert telepített a településen közel kilencmillió forintból. Korábban Kóróson évente kétszáznál több bűncselekmény történt, ezért a rendőrséggel együttműködve olyan intézkedéseket hoztak, amik növelik a biztonságérzetet. Most már negyven kamera figyeli a település utcáit, amelyek kilencvenszázalékos lefedettséget biztosítanak, de a következő egy-két évben ezt próbálják befejezni.

Emiatt jelentősen visszaesett a bűncselekmények száma, évente egy vagy kettő fordul elő, azok is kisebb esetek. A bicikli- és terménylopások teljesen megszűntek, és attól sem kell félni, hogy betörnek. A közvilágítás korszerűsítésére az önkormányzat 16 millió forintot biztosított, és ennek köszönhetően a kamerák már éjjel is színes képet rögzítenek.

Az utóbbi évek nagy eredménye volt, hogy megkezdték a mezőgazdasági utak szilárdburkolását is. Kórós több mint ezer külterüli hektár földdel rendelkezik, amelyeket intenzíven művelnek is. Emiatt minden évben rengeteg kamion és traktor halad át a településen, az utak nagy terhelést kapnak. A mezőgazdasági utak viszont délről kerülik meg a falut.

– A jó minőségű utakon a gazdák jobban meg tudják majd közelíteni a földeket – emelte ki a polgármester. – Emellett a házak is tehermentesülnek.

A munkálatokkal remélhetőleg még októberben készen lesznek. A beruházás egyébként kilencvenmillió forintos támogatással valósulhatott meg, de jelentős önerő is kellett hozzá.

A település belterületi útjai is elöregedtek, ezek egy részét már helyreállították, a közeljövőben pedig egy újabb réteget fognak kapni. Az I. világháborús emlékmű is megújul hamarosan négymillió forintos támogatásból.

Sok turista érkezik

Közösségi tereket is létrehoztak az elmúlt években a településen, ingyenes vezeték nélküli internet érhető el a kultúrház előtt, a vadászház környékén, illetve a községháznál. Ezt sokan ki is használják, akár munkáról, akár tanulásról, vagy éppen csak szórakozásról van szó. Ez a lépés a turizmus szempontjából is fontos volt, hiszen a településre évente 2500-4000 látogató is érkezhet. Ez főként belföldi turistákat jelent, de a határokon túlról is érkeznek vendégek.

Saját lapot indítottak

Saját újsággal is büszkélkedhet a település, az első szám nemrég jelent meg. A tervek szerint ezekben az ingyenes kiadványokban értesítik a lakosságot az aktualitásokról, a képviselő-testület döntéseiről, tájékoztatja őket minden igénybe vehető pályázati forrásról, de készülnek interjúk a helyiekkel, így mindenki el tudja majd mondani, amit szeretne, amit gondol.

Kirándulni járnak

Falunapot ritkán tartanak a településen, inkább kulturális kirándulásokra mennek. A következő célpont a Budai Vár és az ott található Nemzeti Galéria állandó kiállítása, nemrég pedig a Festetics-kastélyban voltak. Ezeken a kirándulásokon mindig olyan úti célt választanak ki, amely a magyar kulturális örökség részét képezik. Sokan ezekre a helyekre nem tudnának eljutni, ha nem lenne ilyen lehetőség. A közösségi rendezvények közül még a Viszontlátás Napja és a Szeretetvendégség emelhető ki.