Gépipari fejlesztések hoznak új lehetőséget

A COVID-járvány teljesen átírta a kkv-k életét, ezért gazdasági szempontból sok esetben olyan intézkedéseket kellett megtenniük, melyek nem voltak előre betervezve, és ezek bizony gyakran érintették negatívan mind a céget, mind a dolgozókat.

Örömteli, hogy még ebben a nehéz időszakban is a jövőbe tekintenek a cégek és folyamatosan fejlesztenek, beruházásokat, telephely-korszerűsítéseket valósítanak meg. A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsmentszerv: PBKIK) 2 tagja – a KONTAKT-Elektro Kft. és a Seres Gépgyártó Kft. is a folyamatosan fejlesztő cégek közé tartozik.

A KONTAKT-Elektro Kft. saját fejlesztésű hidrogén üzemű tüzelőanyag-cellás hajója A magyar, pécsi, családi vállalkozás, a KONTAKT-Elektro Kft. 1982 óta tevékenykedik az ipari automatizálás, programozás (PLC, robot), villamos és gépészeti tervezés, és az egyedi gépgyártás különböző területein. A KONTAKT-Elektro Kft. sokéves fejlesztési munkájának eredményét, a H2 EVOLUTION yachtot mutatta be nemrégiben Magyarország legnagyobb vízi hajókiállításán, Balatonkenesén. Az akkumulátoros hajók versenytársának szánt hidrogénhajtású, tüzelőanyag-cellás, elektromos hajók jelentős előnyökkel rendelkeznek.

A fontosabbak: hatótávnövekedés (a tárolható gázmennyiség függvényében akár háromszoros is lehet), gyors feltöltés, magasabb élettartam, csekélyebb súly, magas hatásfok (a cella hatásfoka 52% felett). A hidrogéngáz ára a benzin és a gázolaj árával versenyképes. Emellett példátlan a technológia üzemeltetésének a környezetvédelemre/klímavédelemre gyakorolt hatása: az egyetlen melléktermék a desztillált víz gőze. A Seres Kft. telephely és energetikai fejlesztése A magyar tulajdonú vállalkozás kommunális gépjármű-felépítmények és hidraulikus berendezések tervezésével, gyártásával, felújításával, valamint hidraulika és gépszerviz tevékenységgel foglalkozik Pécsett és Barcson. A Seres Kft. barcsi fejlesztésének keretében a kezdeti épületegyüttesének tetőhéjazat cseréjére került sor, az épületbe új nyílászárók kerültek beépítésre, továbbá korszerűsítésre került a hűtés-fűtés-szolár, illetve szellőztető rendszer is. A pályázat részét képezte a régi festő részleg épületgépészeti és építészeti átalakítása is, mely a jövőben 60 fős szociális blokként funkcionál majd, új szociális helyiségekkel, öltözővel, illetve étkezővel. Az északi csarnok tetőszerkezetére egy 50 kW-os napelemes rendszer került telepítésre, mely a Kft. környezettudatosságát hivatott szimbolizálni.

Láthatóság, jelenlét és kapcsolat – ITT és MOST

Ezek, most a jelenlegi, kihívásokkal teli helyzetben ha lehet, még nagyobb jelentőséggel bírnak egy vállalkozó számára. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara valamint hazai és nemzetközi partnerintézményei június óta azon dolgoztak, hogy létrejöjjön egy olyan online tárgyalási platform ITT és MOST néven, ahol a vállalkozók újraépíthetik üzleti partnerségi kapcsolataikat fizikai kontaktus nélkül, magyar nyelven. A maga nemében egyedülálló eszköz országosan, és a határ menti valamint távolabbi országok magyarul is beszélő vállalkozói számára nyújt tárgyalási lehetőséget december 31-ig térítésmentesen. A felület népszerűségét mutatja, hogy a 15 országból, közel 300 regisztrált vállalkozás már több mint 400 üzleti együttműködési, partnerségi ajánlatot tett fel a rendszerbe, és már csak arra vár, hogy tárgyalást kezdeményezzenek vele online. Azonban a legjobban akkor használja ki a lehetőséget a vállalkozás, ha maga is heti rendszerességgel átnézi a folyamatosan bővülő ajánlatokat és saját időbeosztása szerint tárgyalásra jelöli a partnert. Ennek időtartamát is ő maga állítja be, 15 perctől 60 percig tudja megadni, hogy mennyi időt szán a tárgyalásra online formában. A rendszer nem igényel semmiféle technikai hozzáértést, nagyon egyszerűen, pár kattintással kezelhető. Információ: www.pbkik.hu

Nő-munkacsalád: sikeres a segítség

A kamara NŐNAP 365 Szigetvári CsakPONT-Nők a családban és a munkahelyen projektje 2020. december 30-án lezárul. A három éves projekt 2018-ban indult, melynek célja, hogy Szigetváron, Sellyén, Szentlőrincen és ezen városok járásaihoz tartozó településeken működő vállalkozásokat és a munkavállalókat segítse. A Szigetvári CsakPONT akadálymentes ügyfélszolgálati és közösségi tere Szigetváron a Dózsa Gy. u. 5/A szám alatt lett kialakítva, valamint képzéseknek, kluboknak, találkozóknak is a helyszínéül szolgált. Nem utolsósorban a gyermeksarok kialakításával és a gyermekfelügyelő biztosításával a kisgyermekes anyukák számára könnyebben elérhetővé vált a projekt ingyenes programjain való részvétel, illetve a napközbeni ügyintézés idejére is biztonságosan tudhatja kisgyermekét a szülő. A projekt lezárására 2020. november 11-én Szigetváron a Vigadóban ünnepélyes Zárókonferencia keretében kerül sor, ahol bemutatásra kerülnek a projekt eddigi öszszes elért eredményei, majd a legtöbb eredményt elért vállalkozások díjazásban részesülnek. Az EFOP 1.2.9-172017-00102 számú projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásában valósul meg.

Pályaválasztás tanácsadással

A pályaválasztási döntés meghozatalában különösen nehéz dolguk van idén a nyolcadikosoknak és szüleiknek. Elmaradtak a pályaorientációs interaktív rendezvények, a továbbtanulási szülői értekezletek, ahol a középiskolák képviselőivel személyesen is lehetne találkozni. Több középiskola online mutatkozik be, a nyílt napok előzetes regisztrációkhoz kötöttek, előtérbe kerültek az iskolabemutató, szakmabemutató filmek. A cégek a saját dolgozóik védelmében nem „nyitják ki a kapuikat” így az üzem- és céglátogatások segítségével nem tudnak a pályaválasztás előtt állók a munka világába betekinteni. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a szakképzésben idén indultak az új iskolatípusok, de kifutó rendszerben még a régi is él. Sok a félreértés és az információ. A kamara pályaorientációs munkatársai egyéni tanácsadással segítenek, a személyes találkozón a gyermek, a szülő és a pályaorientációs tanácsadó közösen beszélik meg a terveket, célokat, így megalapozottabb és biztosabb döntést tudnak hozni a fiatalok. Információ és időpontok egyeztetése: www.palyavalasztasbaranya.hu, tel.: 72/507-127.

Felnőttképzés szakemberekkel

A kamara és a 100%-os tulajdonában lévő PBGSZ NKft. is nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmény. A kamara elsősorban engedélyhez kötött, jogszabály alapján szervezett mestervizsgára, kamarai gyakorlati oktatói vizsgára felkészítő képzéseket és vizsgákat szervez. PBGSZ Nkft. felnőttképzési engedéllyel rendelkező képzéseket valósít meg. A Kamarai Oktatási Központ feladata és célja a szakemberek továbbképzése, gyakorlati oktatást végzők, vagy végezni kívánók kompetenciáinak fejlesztése és a munkájukhoz szükséges végzettség biztosítása, a vállalkozások versenyképességének javítása, a működésük és fejlődésük támogatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás, ismeretek, naprakész információk biztosítása. Felnőttképzési tevékenységét elismert szakemberek, nagy tapasztalatú oktatók segítségével végzi. Idén 4 képzést valósított meg 46 résztvevővel klasztermenedzsment, marketing, export és szellemi tulajdonvédelem témakörökben az Alkalmazott Földtudományi Klaszter felkérésére. Információ: www.pbkik.hu. PBKIK ny. sz: E/2020/00151, PBGSZ ny.sz: E-001772/2018., B/2020/000266.

Széchenyi Turisztikai Kártya új ágazatnak

A Gazdaságvédelmi Akciótervben meghirdetett Széchenyi Kártya Program konstrukciók igazodnak a vállalkozások igényeihez. A szeptemberben bevezetett Széchenyi Turisztikai Kártya Folyószámlahitel október 22-től már a taxis és kisbuszos személyszállító vállalkozások számára is elérhető. Eddig a vendéglátás, szállodai és szálláshely szolgáltatás, rendezvényszervezés, utazásszervezés és -közvetítés, különjárati autóbuszos személyszállítás területen működő vállalkozások igényelhették a konstrukciót, amely most az MKIK elnökének javaslatára, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai támogatása mellett kiegészül a taxis és kisbuszos személyszállító vállalkozásokkal is (taxis személyszállítással foglalkozó vállalkozások, valamint mikrobuszos személyszállító – vállalkozások). Számukra a Széchenyi Turisztikai Kártya 2020. október 22-től 0% kamattal, 0 Ft kezelési költséggel, 0 Ft bírálati díjjal, 1, 2 vagy 3 éves futamidőre, akár 250 millió forintig igényelhető. Széchenyi kártya ügyintézés a kamara ügyfélszolgálati irodáiban: www.pbkik.hu