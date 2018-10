Hófánkkal csúszhatunk az őszi domboldalon

Az őszi erdő levelei mellett a programok is változatos színekkel csalogatnak a természetbe, jó egy kis mozgással töltődni a szabad levegőn és feltankolni a maradék napsugarakból. Ehhez a mecseki erdei kalandpark ebben az évszakban is ideális helyszín.

Pár hete új játékkal bővült a Mecsextrém Park kínálata, az eddigi visszajelzések alapján sokak nagy örömére. Az egyik domboldalban kialakított hófánk pályák a lecsúszáshoz pazar panorámát is kínálnak, a két párhuzamosan haladó egyenes pálya mellett érdemes kipróbálni a lendületesen ívelő harmadikat is. A csúszdák 5 éves kortól felnőtt felügyelet mellett, 14 éves kor felett önállóan is használhatóak.

A kalandpark októberben pénteken, szombaton és vasárnap, a hosszú hétvégéken és az őszi szünet minden napján 10–17 óráig tart nyitva.

Ajánlott programok

Október 20-án délelőtt „MEXtrém erdei örömfutás” néven már második alkalommal rendeznek játékos futóversenyt az árpádtetői erdőrészben, amelynek rajt-cél állomása a Mecsextrém területén kerül kitűzésre. A résztvevők eltérő távokon nevezhetnek, gondolva kicsikre, nagyokra, hobby- és gyakorlott futókra. A program közös bemelegítéssel indul, a mezőnyt délelőtt 10 órától a Park kabalanyula fogja felvezetni. Nevezési díj nincs, regisztrálni 9.00–9.45-ig lehet a helyszínen, és az eredményhirdetés 12 órakor várható. Kategóriánként az első három helyezett tárgyjutalomban részesül, emellett a futók ezen a napon 50%-os kedvezményes belépőjegyet válthatnak.

Idén utoljára bobozhatunk az éjszakában a hagyományos Halloween-est keretében. A 19.00–22.00-ig tartó rendezvényen a szellemes suhanások között meleg ital, hangulatos térzene és arcfestés is lesz, a jelmezben érkezők pedig ajándékot kapnak. A belépő 1990 Ft/fő, ami korlátlan bobozásra jogosít, és az erdei bobnál helyben váltható meg (készpénz, bankkártya, SZÉP-kártya szabadidő zseb vagy Erzsébet-utalvány Plusz ajándék zseb).