Jó hangulatban és biztonságos körülmények közt telt a baksai falunap

Nagy sikerrel és természetesen a járványügyi előírásoknak megfelelően tartották meg idén a falunapot Baksán. Közben az önkormányzat működése visszaállt a régi rendbe, és több fejlesztésre is sikeresen pályázott.

Minden korosztály jól érezhette magát az idei falunapon, és a visszajelzések is azt igazolják, hogy nagy sikerrel zajlott a rendezvény. A járványhelyzet miatt persze egy kicsit más volt az augusztus 22-én tartott ünnepség, mint korábban, hiszen ötszáz főnél többen egy időben nem tartózkodhattak a sportpályán körbekerített területen belül, de ennek ellenére is sokan megfordultak a programokon. A szükséges létszámkorlát miatt az önkormányzat szilikonos karszalagokat vásárolt, ezeket kapták meg a vendégek, ezek nélkül nem lehetett a rendezvényen tartózkodni. Amikor távoztak, visszaadták, majd fertőtlenítés után valaki más kapta meg. A korlátozást mindenki tudomásul vette, tartotta is magát a szabályokhoz, így jó hangulatban telt a falunap.

A program a hagyományos főzőversennyel indult, a csapatok reggel megkapták az alapanyagokat, hogy minél előbb elkészüljenek a finomságok. Augusztus 20-a közelsége miatt akkor tartották meg az ünnepi műsort, illetve nem maradhatott el a baksai újszülöttek polgárrá avatása és a díszpolgári cím átadása. Az elismerést idén Bencsik István korábbi képviselő és mezőőr kapta, aki mindig, minden feladatban önzetlenül segített, ha szükség volt rá.

Amíg a felnőttek a bográcsok mellett serénykedtek, a gyermekek is jól szórakoztak, hiszen kipróbálhatták a légvárat és a körhintát, vagy éppen Ribizli bohóc műsorát élvezhették. A közös ebéd után aztán benépesült a színpad, először a Bercze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak műsort, majd Tihanyi Tóth Csaba operettműsora következett, de fellépett a Desperado, Csonka Tibi, valamint Dankó Szilvia is.

Angol nyelvű oktatás indul októberben az óvodában

Az önkormányzat a járványhelyzetben hozott korlátozó intézkedések miatt tavasszal a testületi üléseket digitális eszközök segítségével tartotta meg, de azóta visszatértek a rendes működéshez. Sok mindenről született döntés, és a pályázatokon is sikeresen szerepeltek. Mivel úgy vélik, a Magyar Falu Program adta lehetőségek nagyban hozzá tudnak járulni a település fejlődéséhez, ezért próbálják ezeket megragadni. Ennek megvan az eredménye, hiszen jelenleg két nyertes pályázatuk van. Az egyik projektben a védőnői szolgálatot és az annak helyet adó épületet fejlesztik, a másikban pedig a belterületi utak újulnak meg.

Dolgoznak már az orvosi rendelő és a családi bölcsőde épületén is, ahol energetikai korszerűsítést végeznek. Jelenleg szigetelik az ingatlant, zajlik a tető cseréje, és napelemes rendszert is kiépítenek oda.

Az már régóta kiemelt cél volt a településen, hogy az óvodában elindulhasson az angol nyelvű oktatás, ez októbertől meg is valósul, heti egy órában tanulhatnak a gyermekek idegen nyelven.