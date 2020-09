Jól haladnak a nyertes projektek kivitelezésével Bodán

A település 2006-óta összközműves, ezért most a fenntartásra helyezi a hangsúlyt az önkormányzat – tudtuk meg Kovács Győző polgármestertől.

A Magyar Falu Program több alprogramjában is nyújtottak be pályázatot. Mintegy 15 millió forintot nyertek el a falugondnoki szolgálat támogatására. Ennek értelmében lecserélték a falugondnoki buszt. Egy másik programból két helyszínen – teleház és önkormányzat – biztosítanak ingyenesen elérhető wifit a lakosság számára.

A Zrínyi utca aszfaltozására is lehetőséget kaptak. S egy zártkerti út rövidített szakaszának felújítása valósulhat meg. Az ezzel kapcsolatos pályázatban egy kutat is fúrnak, melyet a közelben lévő kiskerttulajdonosok is használhatnak. Folyamatban van a Rákóczi utca járdájának a felújítása, a munkálatokat saját eszközökkel végzik. A Csend és a Mező Imre utcák újraaszfaltozása megtörtént. A polgármesteri hivatal vizesblokk­jának felújítása és parkoló építése is elkészült. Az orvosi eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat is megvalósult a közelmúltban. Továbbra is figyelik a pályázatokat és minden lehetséges projektre benyújtják jelentkezésüket. A járványügyi ajánlásokat, szabályokat betartva a településen ismét elindították az EFOP-os pályázatból finanszírozva azt a 11 szakkört, amelyek a lakosság részére teljesen ingyenesek. Többek között angol nyelv, környezetvédelem, gasztronómia, sajtkészítés, informatika, varrás, egészségeséletmód-oktatás is elérhető a helyiek számára.

A járványhelyzet Bodán is sok mindent felülírt az elmúlt hónapokban. Számos rendezvényt el kellett halasztaniuk, vagy későbbi időpontra áttenniük. Így például a közalapítvány családi rendezvényét és az Emmausz-járást is. Valamint elhalasztották a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás szakmai fórumát is, a Tájoló Napot és a hagyományos Szüreti Fesztivált. Ám fontos megjegyezni, hogy az NYMTIT a lakosság tájékoztatását a vírushelyzetben sem állította le, az újságok és hírlevelek kiadása folyamatosan zajlik.

Támogatják a fiatalokat, és sikeresen gazdálkodnak is

Az önkormányzat a gyerekeket is támogatja, a nyári étkeztetést is megoldották, beiskolázási támogatást is nyújtottak. A sportegyesület 103 igazolt labdarúgóval rendelkezik, a fiatal tehetségek nevelésére nagy hangsúlyt fektetnek. De a rászorulókat is támogatják, a szociális tűzifapályázatot is benyújtották. Az önkormányzati szőlő szüretelése folyamatban van, a Pannóniát már leszedték, hamarosan a Cirfandli fog következni. A jó minőségű szőlőből kiváló borok készülhetnek. A településen huszonöt hektáros területen gazdálkodnak, idén szója- és búzater­mesztés is zajlott. A búza learatásra került, a szója hamarosan következik. Az értékesítés folyamatosan zajlik, a bevétel az önkormányzat működését segíti. Mint a polgármester elmondta, nagyon sok a feladat mind a mezőgazdaság, mind a külterületi karbantartás kapcsán, melyre kevés a foglalkoztatotti létszám.

A település vezetői

A 491 fő lakosú község polgármestere Kovács Győző. Alpolgármester Dömötörné Csapó Tünde. A képviselő-­testület tagjai: Nagyné Gergulás Anita, Kovács Attila és Fehérvári Norbert. Az önkormányzat egy külsős alpolgármestert is bevon a munkába, Lajtman Józsefet. Háziorvos: dr. Szabados Ibolya. Védőnő: Kasza Enikő. Plébános: Barics Gábriel.

Az alapfokú oktatást a Bicsérd–Boda–Zók közös fenntartású általános iskolában biztosítják. A házisegítségnyújtó-szolgálat feladatait Kasza Csabáné látja el. A teleház a könyvtárral közös létesítményben van. Boda a központja a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulásnak.

Civil közösségek: Bodai Polgárőr Egyesület, Boda Sport­egyesület, Virágszobor Faluszépítő Egyesület, Boda Községért Közalapítvány. A nyugdíjasklub vezetője Erdős­né Kiss Edit. Az önkormányzat címe: 7672 Boda, Petőfi S. u. 28. Telefon: 73/472-079.