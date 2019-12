Karácsonyi képeslap: szerezze be mihamarabb!

Az adventi hetek rendszerint gyorsan elrepülnek, és hamar ott lehetünk, hogy már csak néhány nap van az ünnepig. Nem csak az ajándékok beszerzésére érdemes tehát már most hangsúlyt helyezni, hanem arra is, hogy milyen képeslapokat szeretnénk majd küldeni. Bár sokan e-mail-ben intézik ez utóbbit, de a trendek egyértelműen a hagyományos, papír alapú karácsonyi üdvözlőlap irányába mutatnak.

Klasszikus képeslapok a postaládában

A karácsonynak megvannak azok a szimbólumai, melyek rendszerint visszaköszönnek a képeslapokról is. Az évtizedekkel ezelőtt küldött képeslapok jelentette érték azonban újszerű köntösben éli reneszánszát napjainkban. Bár a fenyőfa, a hóember, a rénszarvas vagy a gyertya ma is megjelenik a minták között, de mind a papír anyaga, mind a nyomtatási technológia prémium színvonalat képvisel. Ugyan a bevásárlóközpontokban is beszerezhető karácsonyi képeslap, de ha igazán magas minőségű darabokkal szeretnénk jókívánságainkat kifejezni, akkor érdemes lehet a prémium kategóriából válogatni. Nem kerül jelentősen többe, és mégis azt a fajta luxus érzetet adhatjuk vele, amely korosztálytól és kapcsolattól függetlenül betalál majd.

Modern stílus: ha valami másra vágyna

Természetesen a karácsonyi üdvözlőlap kínálatban is helyet kapnak olyan stílusú darabok, melyek modern megoldásokkal értelmezik újra az ünnepet. Lehet, hogy nem a klasszikus fenyőforma köszön vissza felületükről, de színvilágukban és jellegükben maximálisan passzolnak az ünnepi hangulathoz. Akár karácsonyi idézetek is a képeslapra kerülhetnek, ha valamelyik híres író, költő szavaival köszöntené a megajándékozottat.

Nem csak magáncélra ideálisak!

A karacsonyi-kepeslapok.hu szerint sokan érdeklődnek a prémium kategóriás képeslapok iránt üzleti céllal. A céges image építésének eszközéül is szolgáló üdvözlőlapok korántsem mindegy, hogy milyen színvonalat képviselnek, hiszen ezzel sokat el lehet árulni arról, mi várható egyébként a cég termékeitől, szolgáltatásitól. S hogy milyen stílus mellett érdemes letenni a voksot? A hagyományos mintákkal és színekkel biztosan nem lőhetünk mellé.

A rénszarvasok, hóemberek, fenyőfák és színes díszekkel megrakott karácsonyfák olyan motívumok, melyek a jól ismert karácsonyi színekkel kombinálva tuti befutónak számítanak. Ha fiatalos csapatot szeretnénk meglepni, vagy lazább a kapcsolat a céggel, akkor a modern stílusú üdvözlőlapok is jó választásnak bizonyulhatnak. Törekedjünk arra, hogy a nyomtatáson túl a személyesség is szerephez jusson. Egy személyre szabott szöveggel és kézzel történő aláírással ezt meg is tehetjük.

A képeslapok ajándékozása nem a mai kor találmánya, bár napjainkban hajlamosak vagyunk ezt egy e-mail küldéssel elintézni. Tény azonban, hogy a hagyományos, papír alapú képeslapok magukban hordoznak valami többet, mélyebbet. Azt, amit az ünnepekkor mindannyian szeretnénk magunkénak tudni. A meghittség és a másikra való odafigyelés ugyan megjelenhet ezernyi formában, és nem csak az ünnepekkor érdemes erre hangsúlyt helyezni, de ilyenkor fokozottan lényegesen ezek a dolgok. Belegondoltál már, milyen lenne, ha idén a klasszikus képeslap típussal kívánnál minden jót távol élő rokonaidnak, barátaidnak, vagy éppen céges partnereidnek? Akár ajándék mellé is remek választás lehet a karácsonyi üdvözlőlap. A kínálat minden korábbinál szélesebb, így mindenki megtalálhatja benne azt, amelyik elnyeri tetszését. Meghitt karácsonyi készülődést kívánunk!