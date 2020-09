Közösen közös célért Kökényben

Teljesen más szemlélettel kezdett dolgozni az egy évvel ezelőtt megválasztott képviselő-testület. Máli Júlia, Kökény polgármestere elmondta, az első feladatok között volt, hogy az önkormányzat kapcsolatrendszerét újjáépítsék. Ez vonatkozott a községben működő civil szervezetekre, a szintén teljes megújuláson átesett nemzetiségi önkormányzatra, a szolgáltatókra, a környező településekre és a lakossággal való szorosabb együttműködés megalapozására is.

– fogalmazott a polgármester. Hozzátette, szerencsés, hogy az itt élő lakosság egy nagyon befogadó közösség, amire szükség is van, hiszen nem sokáig van eladósorban ingatlan, sokan vágynak ide.

Éppen ezért is a település további fejlesztéséért új lendülettel dolgozik a testület. A Magyar Falu Program idei kiírásait kihasználva több mint 100 millió forint értékű beruházásokra pályázott az önkormányzat. A községvezető elmondta, útfelújításra, munkagépbeszerzésre, a hivatal és a kultúrház épületének felújítására, játszótér-felújításra, egy ravatali hűtő beszerzésére, valamint a falugondnoki szolgálat elindítására, falubusz beszerzésére szeretnének támogatást nyerni. Mindemellett a Kökényi Futball Club az önkormányzattal együttműködve az öltözőépület tetőcseréjére és egy meglévő kút javítására, a Polgárőr Egyesület pedig egy önkormányzati tulajdonú épület felújítására pályázott.

Ami az idei beruházásokat illeti, az önkormányzat egy tavalyi pályázati támogatásból vásárolt kátyúzógéppel folyamatosan javítja a belterületi utakat, ezen kívül további önerős útfelújítások várhatóak, és egy szintén tavaly elnyert belügyminisztériumi nyertes pályázatnak köszönhetően hamarosan – még az ősszel – megújul a Felsőhegy utca egy szakasza.

Szép, rendezett a falu, amely főként az itt dolgozó 6 közmunkásnak köszönhető. A polgármester elmondta, bár kevesen vannak, de mindannyian nagyon sokat dolgoznak, és talán nincs is olyan, amit ne lehetne kérni tőlük, ha a faluról van szól, mindig igyekeznek mielőbb elvégezni a rájuk bízott feladatokat.

– Ebből egyébként az önkormányzati képviselők is kiveszik a részüket, ha segítség kell, akkor az ő munkájukra is lehet számítani – fogalmazott.

Aktív lehetne a közösségi élet

Máli Júlia, a község polgármestere még a választási programjában megfogalmazta, szeretné élettel megtölteni a Közösségi Szolgáltató Házat, hiszen ez is kiváló színtere lehet a közösségépítésnek. Ennek megvalósulása kezdődött el már tavaly ősszel, több programot is rendeztek az év végén, majd az idei év elején a farsang után mindezt sajnos megakasztotta a járványhelyzet.

Szép kertekkel pályáztak a lakók

A lakók egészségének megőrzése érdekében a többi településhez hasonlóan a már megszervezett kökényi falunapot is lemondta az önkormányzat. – A programok tekintetében ez nem a jól előrelátható időszak, de az már biztos, hogy rövid időn belül eredményt fogunk hirdetni „A legszebb konyhakertek” programban nevezettek között, mely kezdeményezéshez Kökény települési szinten csatlakozott. Emellett lesz az eredményhirdetése a tanulmányi ösztöndíjprogramunknak is, amelynek keretében pénzjutalmat kapnak a jó tanulók. Az idősekkel tavaly egy jó hangulatú rendezvényen ünnepeltünk, és most is igyekszünk megtalálni a módját a köszöntésüknek. És persze nem maradhatnak ki a gyerekek sem – mondta Máli Júlia községvezető.