Már nyitva áll a Napsugár ajtaja

Újra kinyitotta kapuit a Napsugár, ugyan már nem vendéglőként, hanem egy korszerű, szépen felújított, modern egészségközpontként működik tovább.

Csaknem 135 millió forint európai uniós támogatásból újult meg a község központjában álló, egykori Napsugár vendéglő, amely decembertől Napsugár Egészségközpontként működik tovább.

– Ennek az épületnek nagy múltja van, hiszen a vendéglő ismert volt, hírét vitte Újpetrének, azonban bezárt, amikor a tulajdonosok már betegeskedtek, megöregedtek. Folyamatosan romlott az állaga, ami a falu képét is befolyásolta. A tulajdonos eladásra kínálta, de sokáig nem volt jelentkező rá – mondta Gaszt Árminné, Újpetre polgármestere. Ekkor fogalmazódott meg a községvezetőben a gondolat, hogy az önkormányzat vegye meg az épületet, és tegye hasznossá. A képviselő-testület támogatta az elképzelést. Miután átkerült a tulajdonjog, az utcafronti homlokzati részt rendbe tették, hogy ne csúfítsa tovább a község központját.

– Ezután figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket, hogy támogatáshoz juthassunk az épület felújítására és hasznosítására. Végül a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen jelentkeztünk az egészségügyi alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázatra és az idén tavasszal meg is kaptuk a jó hírt, hogy csaknem 135 millió forintot nyertünk a terveink megvalósítására – tette hozzá a polgármester. A terv pedig az volt, hogy egy helyre költözhessen a most külön épületben működő orvosi rendelő és a védőnői szolgálat, továbbá itt kap helyet az iskolai egészségügyi alapellátás, valamint egy méhnyakrákszűrő helyiséget is kialakítottak, hogy miután a védőnő megszerzi a szükséges végzettséget, a nők helyben tudjanak részt venni a szűréseken. A pályázati forrásból tízmillió forintot eszközök és berendezések beszerzésére fordítottak. Decembertől már itt fogadják a pácienseket.

Az új egészségközpontot tegnap délután ünnepélyes keretek között adták át, a rendezvényen részt vett és beszédet mondott Madaras Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke, illetve Hargitai János országgyűlési képviselő is.

Jól gazdálkodtak

Gaszt Árminné polgármester elmondta, az önkormányzat mindig jól gazdálkodott a forrásaival. Az elmúlt években számos a települést javító és gazdagító pályázatban részt vettek, így teljesen felújított középületeik és útjaik vannak. Hitelük nem volt, így az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatként kétszer kaphattak 20 millió forintot. A stabil gazdálkodás sokat jelentett a nagyobb összegű pályázatokban is.

Együtt készülődnek a legszebb ünnepre

Újpetre Hagyományteremtő szándékkal rendezték az elmúlt hétvégén a falusi disznóvágást és a kolbásztöltő versenyt. A siklósi Tenkesalja Böllérfesztivál rendszeres résztvevői, az újpetrei Böllér Ladyk az önkormányzattal közösen szervezett programja már az első alkalommal jó hangulatúra sikerült.

Hamarosan pedig kezdetét veszi az ünnepi hangulatot teremtő programsorozat is. December elsején, azaz holnap az Újpetrei Ifjúsági Egyesület szervez Adventi Kézműves Délutánt az Ifjúsági Klubban. 17 órakor várják az érdeklődőket, hogy felelevenítsék a kézműves hagyományokat. Lesz tennivaló kicsiknek és nagyoknak is, mindenki kiveheti a részét a karácsonyi dekoráció készítéséből. A szervezők forralt borral, forró teával várják a résztvevőket.

December 6-án pedig az Újpetrei Művelődési Házba várnak mindenkit a Mikulás-napi ünnepségre. Az önkormányzat idén első alkalommal minden helyi 14 év alatti gyermeket mikuláscsomaggal ajándékoz meg.

A Német Önkormányzat Újpetre és az Újpetrei Ifjúsági Egyesület által szervezett Karácsonyi Koncert december 22-én 16 órakor lesz az Újpetrei Művelődési Házban, a rendezvény után a falu karácsonyfája körül süteménnyel, forralt borral, forró teával és Adventi vásárral várják az ünneplő közönséget.