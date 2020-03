Miért fontos a pihenés?

Mindannyiunknak fontos a feltöltődés, a relaxálás, a kikapcsolódás, hogy újult erővel tudjunk koncentrálni a mindennapi életünkre.

Aktívan is lehet pihenni

Vannak, akik inkább kiszabadulnak a zöldbe, erdőbe, vagy akár csak egy parkba is friss levegőt szívni, sétálni egy nagyot, vagy kicsit tornázni, nyújtani a szabadban. Ez az aktívnak tűnő kikapcsolódás is kiszellőzteti az agyat és a testet, szellemileg és testileg is energetizál. Itt a kulcsszó az a feszültségoldás, hiszen az aggódás, a gondokon való töprengés csak hátráltat minket és képtelenek leszünk átélni egy nyugodt, kellemes, ámbár aktívabb kikapcsolódási formát.

Elképzelhető, hogy másoknak a kertészkedés, a metszés, virágok öntözése, gallyak összeszedése, udvar rendezése, palánták ültetése, vagy gyümölcsök szüretelése vált ki olyan érzéseket, amitől megnyugszanak és jól érzik magukat. Mások alkotnak valamit, szobrászkodnak, festegetnek, vagy esetleg olvasgatnak valamilyen könnyebb lélegzetvételű könyvet.

Szieszta

Passzív pihenés alatt általában egy kisebb időtartamú alvást értünk, amely 20-40 perc egy-egy alkalommal. Sokszor, ha túllépjük ezt az időszakaszt, már nincs olyan hatása az alvásnak, mint a rövidebb ciklusban és éppen az ellenkezője történik velünk: az elnyújtott délutáni alvás utáni felébredéskor bódultságot, nyomottságot érzünk. Sziesztáról már sokszor hallottunk és a mediterrán, valamint dél-amerikai országokban előszeretettel szundikálnak egy kicsit ebéd után.

Sajnálatos módon nekünk, hétköznapi embereknek csak akkor van rá lehetőségünk, ha egy nyugodtabb hétvégi délután bele tudjuk illeszteni a napirendbe, mellyel sokat tehetünk az egészségünkért, leginkább a szívünkért. Mindezt a Harvard Egyetem is vizsgálta és arra az álláspontra jutott, hogy már 30-40 perces délutáni alvás is csodával felérő módon tudja helyreállítani az embert. Kihat a hormonháztartásunkra, csökkenti a stresszt a szervezetünkben és még fájdalomcsillapító hatása is van. Ez a stabilizáló hatás hosszú távon is igen eredményes, nő az agyi teljesítményünk, kiegyensúlyozottabban tudjuk megoldani a feladatokat és hatékonyabban tudunk megbirkózni a mindennapokkal.

Relaxáció

Ha sikerül ledőlni és nem a szundítás a cél, akár relaxációs gyakorlatokat is végezhetünk testünk és elménk ellazítására. Ilyen állapotban beindulnak a test öngyógyító, regenerációs folyamatai, erősödik az immunrendszer és normalizálódik a keringés is. Többféle relaxációs technikával próbálkozhatunk, majd idővel ki tudjuk választani azokat, amelyek a leghatékonyabbnak bizonyulnak a számunkra, mint például az autogén tréning vagy a vizualizáció. Az alap elgondolás mindegyik technikánál ugyanaz, hogy amikor a testünk teljesen ellazult állapotba kerül, képesek leszünk arra, hogy megfelelően dolgozzuk fel a sérelmeinket, aggodalmainkat és testi-lelki bajainkat. Megpróbálhatjuk azt is, hogy a relaxációs műveletek gyakorlásából szokást csinálunk és így majd azon kapjuk magunkat, hogy a bennünk felhalmozódó feszültség elillan, egészségünk normalizálódik, könnyebben tudunk koncentrálni feladatainkra, tanulmányainkra. A rendszeresen végzett relaxációs gyakorlatokkal belső békénk is helyre tud állni, így személyes- és munkakapcsolataink is gyümölcsözők lesznek, hiszen nyugodtságot és elégedettséget fogunk sugározni másokra.

Ami még segíthet: nyugtató hatású ételek

Amennyiben nem sikerül kellőképpen kikapcsolni, mert életvitelünk ezt nem „engedélyezi” és igen gyakoriak az aggodalmaskodások, idegeskedések, érdemes lehet olyan ételekből többet fogyasztani, amik a kiegyensúlyozott idegi működést biztosítani tudják.

Ezek alapjában véve azok az élelmiszerek, amelyek B- és D-vitaminokban gazdagok. Ide sorolhatjuk a gabonaféléket, olajos magvakat és az állati eredetű élelmiszereket, melyeket könnyedén, akciós áron is be lehet szerezni például a penny akciós újság lapjait lapozgatva. Egyes zöldség- és gyümölcsfélék, valamint a hal, olaj, máj, és tojás is segíti biztosítani az agy ép működését.

Zabpehely, élesztőpehely, tej és tejtermékek, spenót, zöldleveles zöldségek, lazac, bab és más hüvelyesek, rákok és húsok is bőven tartalmaznak olyan vitamindús tápanyagokat, amelyek nélkülözhetetlenek a normális idegrendszer működéséhez. A természetes gyógymódok magazinja részletesen tárgyalja, hogy mennyire fontosak a vitaminok a gyümölcsökben.

Emellett, a gyógyszer nélkül magazin összefoglalója betekintést nyújt a zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának előnyeibe, valamint a gyümölcsökben található természetes forrású vitaminok részletes megismerésébe.