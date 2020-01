Smart Klíma Kft: teljes körű szolgáltatást nyújtanak

Sokan ismerik Bogos Dezső nevét Pécsett, aki a klíma- és hűtéstechnika terén – több cég képviseletében – eltöltött 30 év után, sikeres szakmai múlttal a háta mögött megalapította a Smart Klíma Kft.-t, hogy meglévő és új ügyfeleit még hatékonyabban és rugalmasabban szolgálhassa ki. Az új cég filozófiája a korrekt és pontos munkavégzés, a megbízhatóság és a kiváló minőségű termékek forgalmazása.

Ezen termékek között első helyen kell említeni a Samsung klímaberendezéseket és hőszivattyúkat, melyek az utóbbi időben visszafogottan voltak kaphatók a magyar piacon, de most új képviseletükkel újra erős szereplőkké kívánnak válni. Ebben találtak partnerre a Smart Klíma Kft-ben, ahol termékeik teljes skáláját meg lehet majd találni, illetve helyi garanciális szervizként is működik majd. A Samsung kiváló árfekvésű és minőségű termékekkel tervezi meghódítani újra a piacot, így mindenképpen érdemes lesz választás előtt a Smart Klíma Kft. bemutatótermében illetve weboldalán körülnézni, tájékozódni. Természetesen minden klíma „smart”, azaz wifi modult tartalmaz(hat), így mobiltelefonról, akár távolról is irányítható.

Szintén megtalálhatóak a kínálatukban a Hitachi prémium kategóriás, japán gyártmányú, kiváló minőségű klímaberendezései és hőszivattyúi, melyek rendkívül megbízhatóan, energiatakarékosan és csendesen működnek.

Természetesen gondoltak azokra is, akiknek a pénztárcája kevesebbet enged meg; számukra a Nord és Cooper & Hunter kedvező árú, mégis megbízhatóan működő, meglepően jó minőségű klímáit kínálják.

A cég jól megközelíthető helyen, Belváros és Kertváros határán található, jó parkolási lehetőséggel és bemutatóteremmel, ahol a berendezések megtekinthetők, a munkatársak pedig készségesen adnak felvilágosítást. Igény esetén helyszíni felmérésre is van lehetőség.

A klímák telepítésén kívül javítást és karbantartást is vállal a cég mind magánszemélyek mind közületek részére és természetesen nem retten meg a nagyobb kihívásoktól sem, pl. irodaházak, társasházak panziók, hotelek komplett klima­ti­zá­lása, VRV-rendszerek telepítése, légtechnikai rendszerek kiépítése, nagykonyhák elszívó- vagy hűtőrendszerének kialakítása.

Tulajdonosa és munkatársai révén a Smart Klíma Kft. több évtizedes tapasztalattal áll minden kedves érdeklődő és ügyfél rendelkezésére.

Elérhetőségek

Tel.: 72/223-323

E-mail: [email protected]

Weboldal: www.smartklima.net