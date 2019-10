Szépül a falukép

Máriakéménden a faluképet tudták szebbé tenni az elmúlt években a pályázatok segítségével, de önerőből is számos fejlesztést vittek véghez.

Több pályázatot is elnyert Máriakéménd az elmúlt években, amikkel a faluképet tudták szebbé tenni. Két utcában a járdákat újították fel, a volt iskola épületében található falu- és iskolamúzeumban pedig a nyílászárókat tudták kicserélni. A településen működő óvoda fejlesztésére is sikerült támogatást nyerni, így tetőcsere és fűtéskorszerűsítés is megvalósulhatott. Az óvodát a Gyertyaláng Alapítvány működteti, az önkormányzat évente egymillió forinttal járul hozzá a fenntartáshoz, az elmúlt két évben, a jó gazdálkodásnak köszönhetően azonban kétmillió forinttal tudták támogatni az intézményt. Az óvodába a környékbeli településekről is járnak gyermekek.

Tovább szépíti a faluképet, hogy a kultúrház és a polgármesteri hivatal előtti kerítést is rendbe hozták, valamint a buszmegállónál egy hirdetőtáblát emeltek. A pályázatoknak köszönhetően a könyvtár új eszközökkel gyarapodott, és itt is lehetőség volt a nyílászárók cseréjére.

Az önkormányzat saját forrásból is próbált minél több mindent fejleszteni, korszerűsítették a közvilágítást, és kamerarendszert építettek ki. Szintén önerőből festették ki a polgármesteri hivatal helyiségeit, és végeztek javításokat a külső homlokzati részen.

A pincesori betonút a nagy terhelés miatt rossz állapotba került, ezért az önkormányzat magasságkorlátozót helyezett el ott. A településen végigfutó vízelvezető árok nagy részét is kitisztították, hogy a villámárvizek ne okozzanak problémát. Erre nagy szükség volt, de vannak még hátra munkálatok. Saját finanszírozásból javították meg az önkormányzati bérlakás tetőszerkezetét, helyeztek el kolombáriumokat a temetőben, és vágták ki a veszélyes fákat.

Máriakéménden működik Idősek Klubja is, amit jelenleg 35-en látogatnak rendszeresen. Különböző kirándulásokon, összejöveteleken vesznek részt.

Az önkormányzat számukra az elmúlt években berendezést tudott vásárolni. A kegytemplomnál pedig adománygyűjtésből újították fel a Zsolnay-angyalszobrokat.

Bevezetnék a falugondnoki szolgálatot

A település a Magyar Falu Programban több dologra is pályázott, sok esetben már csak az elbírálásra várnak. Az óvoda tetőszerkezetének fennmaradó részét szeretnék javítani, illetve ötmillió forint értékben eszközöket beszerezni. Ha sikerül nyerni, két utcát aszfaltoznak le, rendbe hozzák a temető kerítését, valamint a polgármesteri hivatal nyílászáróit cserélik. Pályázati forrásból gépeket – mint például fűnyírót és traktort – szeretnének vásárolni.

Ezek mellett idén újra beadta a település a pályázatot a falugondnoki szolgálat üzemeltetésére és egy kisbusz beszerzésére. A kultúrház korszerűsítésére is pályáztak, ezen tartaléklistára kerültek.

Mindenki találhat magának programot

Máriakéménden 2009-ben szűnt meg az általános iskola, az épület egyik részében alakították ki a múzeumot. A település egy siklósi céggel vette fel a kapcsolatot, akik az egykori iskola másik részét átalakítanák, hogy megváltozott munkaképességű embereknek adjanak munkát. Amint meglesz az ehhez szükséges munkavállalói létszám, elkezdik a felújítást.

Máriakéménden van egy jól felszerelt könyvtár, ahova több számítógépet is sikerült beszerezni. A településen egyébként minden korosztálynak próbálnak megfelelő szabadidős tevékenységet biztosítani. Folyamatosan bővül a játszótér, a művelődési házban pedig különböző programokat tartanak. Megünneplik minden évben az idősek napját, az általános iskolások a karácsonyi műsorra készülnek, ahol a hatvan év felettiek kapnak egy kis csomagot. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Mikulás alkalmából lepi meg ajándékkal a gyermekeket, valamint Szentháromság vasárnapi német búcsút szerveznek. Nyáron pedig falunapra gyűlnek össze a lakosok.

Az önkormányzat jó gazdálkodásának köszönhetően a szociális ellátásokat is tudták növelni. Minden baba születésekor ötvenezer forintot kapnak a családok, de idén a tüzelőtámogatásból is többet kapnak a lakosok.

A település vezetői

A közel ötszáz fős Máriakéménd polgármestere jelenleg Jeszán Csabáné, alpolgármester Kállai Csilla. A képviselő-testület további tagjai: Fábiánné Mester Rita, Schleicher Eszter és Varsányi István. A településen Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzat is működik. A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Schleicher Eszter, további tagjai Rott Veronika és Schveibert Róbert. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Orsósné Rácz Zsuzsanna, további tagjai Orsós József és Orsós Szabina. A település a Szederkényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. Jegyző: dr. Szlávecz Tamás. Óvodavezető: Bayer Éva. Felnőtt házorvos: dr. Sarlós Beáta. Gyermek háziorvos: dr. Ofodile Solomon. Plébános: Horváth Sándor.