Szervezetünk őrzői: az antioxidánsok

Az antioxádonsokról sok helyen hallunk, leginkább a különböző élelmiszerekkel kapcsolatban. Amellett azonban, hogy a szó ismerősen cseng, általában kevés konkrétumot ismerünk róla. Érdemes tehát tisztázni néhány alapvető infomációt az antioxidánsokról.

Antioxidáns alapok

Az antioxidánsok szervezetünk fontos alapkövei, alkotóelemei. Nem húzhatunk egyértelmű határt, hogy csak növények, vagy csak húsok fogyasztásával juthatunk hozzá, hiszen egy részüket csak előbbiből, míg más részüket csak utóbbiból építhetjük be szervezetünkbe. Néhány típusukat pedig testünk önállóan is képes előállítani. De tulajdonképpen mi is a szerepük a testünk működésében, milyen munkát végeznek?

Testünkben gyakorlatilag folyamatosan mennek végbe különböző égési, tehát oxidációs folyamatok. Ezen folyamatok során szabadgyökök keletkeznek, mely azt jelenti, hogy rendkívül magas reakcióképességgel rendelkező molekulák „szaladgálnak” szervezetünkben. Ezek túlzott elszaporodása pedig káros hatással lehet egészégünkre. A tudomány jelen állása szerint ezek a szabadgyökök leggyakrabban a daganatos betegségekért, az érelmeszesedésért és a szívproblémákért felelősek. Az antioxidánsok olyan vegyületek, melyek egyrészt a szabadgyököket eredményező oxidációs folyamatokat gátolják (innen is ered nevük), illetve a már kialakultakat hatástalanítják, ezáltal megakadályozva a betegségek kialakulását.

Prevenció és gyógymód, természetes forrásból

Az antioxidánsok legismertebb képviselői pl.: A-, C- és az E-vitamin, flavonoidok, fenolsavak, Q10 molekula stb. Ezek szerencsénkre a természetben is előfordulnak, így megfelelő táplálkozással a nagy részük belekerül a szervezetünkbe. Ezen hatóanyagok testünk számos alapfunkcióáért felelnek, javítják, serkentik azokat, teljes szervezetünket karbantartja. És habár megfelelő étkezéssel is hozzájuthatunk a többségükhöz, kiváló készítmények állnak rendelkezésünkre szervezetünk kiegyensúlyozott működésének segítésére. Ilyen opciót kínálnak a CBD olajok is.

Olajban az egészség

A hidegen sajtolt olajak többsége kiváló antioxidáns forrás. Nagy előnyük, hogy könnyen beépíthetők az étrendbe, hiszen ízükben is rendkívül változatosak, jól fogyaszthatók. A CBD tartalmú olajak is ide sorolhatók. A CBD koncentrátumot jellemzően olívaolajban oldják fel, így a CBD antioxidáns hatásokkal egészül ki.

A hatóanyag elsősorban nyugtató hatással bír, ám gyulladáscsökkentésre és fájdalomcsillapításra is kiváló. Az olajok különféle koncentrációkban kaphatók, ám a CBD antioxidáns hatása ettől függetlenül ugyanúgy megmarad. Összeadva hatásait tehát egy rendkívül komplex, természetességében hatékony és erőteljes készítménnyel van dolgunk.

Az egészségünk megőrzése tehát bennünk kezdődik. A megfelelő életmód és a változatos vitaminokban gazdag táplálkozás minden alappilére. Nem kell azonban ódzkodnunk a különböző kiegészítő készítményektől, hiszen remekül hozzátehetnek egészségünkhöz, ahogy például a CBD antioxidáns hatóanyagai is.