Szőkéd sok éve a béke és a nyugalom szigete

Szerény mértékben, ahogy a pályázati támogatások lehetővé teszik, folyamatosan épül-szépül a település. Az önkormányzat folyamatosan azon dolgozik, hogy Szőkéd továbbra is élhető település maradjon.

Lassan a végéhez közeledik a művelődési ház felújítása, melyre az önkormányzat még a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert támogatást. A beruházás során – melyhez önerőt is kellett biztosítani – korszerűsítették a villamoshálózatot, napelemes rendszert telepítettek, most pedig az épület szigetelését végzik a kivitelezők. Bunyevácz Mátyás, Szőkéd polgármestere elmondta, a szombati Szent Mihály-napi búcsú keretében szeretnék megáldatni és átadni a megújult épületet. A rendezvényre az elszármazottakat is várják.

A község jelentős önerővel nem rendelkezik, házanként 12 ezer forint helyi adó növeli csupán az önkormányzat költségvetését, ez alól viszont a 70 év felettieknek mentességet is biztosítottak a község vezetői. A falu ennek ellenére szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a kormány családtámogatási programja az idei évben meghozta itt a várt eredményt, fiatal családok veszik meg az üresen álló házakat. A polgármester elmondta, ennek nagyon örülnek és van még pár ház, amely remélhetőleg szintén gazdára talál majd.

Ezzel együtt ugyanakkor több üres ház is gondokat okoz. A roma családok jó része külföldre ment, az itt maradt házak állapota viszont folyamatosan romlik, az árverésre bocsátott házak értékesítése pedig nagyon lassú folyamat.

A polgármester elmondta, a lakosság kicserélődése bizonyos feladatok elé állítja az önkormányzatot, amelyeket igyekeznek meg is oldani.

– A mai kor embere, aki ledolgozza a napi 8 órát, tiszta, rendezett településre, csendes otthonra vágyik. A lakossági igényeket igyekszünk felmérni, jövőre már egy kulturális programszervező munkatárs is segíti majd a beköltözők beilleszkedését. Bár – ahogy a községvezető fogalmaz – ez most sem okoz gondot, hiszen az új lakók megtalálták a helyüket itt és a környezetüket is rendben tartják.

– Szőkéd hosszú évek óta a béke és a nyugalom szigete, itt nincs torzsalkodás, sőt évtizedek óta egy komolyabb feljelentés sem volt a faluban – tette hozzá Bunyevácz Mátyás.

Rendszeresen pályáznak a község folyamatos fejlődéséért

Az önkormányzat az elmúlt időszakban az orvosi rendelő felújítására pályázott a Magyar Falu Programban, ám a beadványuk most tartaléklistára került. A polgármester elmondta: az épület felújítása viszont nagyon szükségessé vált, ezért kénytelenek voltak önerőből elkezdeni a munkát, első körben a vizesblokkok helyreállítása történt meg. Ezen kívül a József Attila utca aszfaltozására, a ravatalozó felújítására, valamint gépek beszerzésére pályáztak. A település dimbes-dombos fekvése miatt gépek hiányában ugyanis nagy gondot okoz a csak belterületen lévő 16 hektárnyi terület karbantartása. Az idén ezen kívül egyedi szennyvíztisztító berendezésekre pályázott az önkormányzat, mely lehetőséget az ingatlantulajdonosok komoly érdeklődéssel fogadtak.

Ezen kívül még kültéri fitneszpark kialakítására, valamint okos pontok létrehozására fog pályázni az önkormányzat. A tervek szerint a művelődési ház előtt, a Mária Parkban és a falu központjában, vagyis ahol a lakókat a fiatalok nem zavarják, ott alakítanának ki „free Wifi-pontokat”.

A település vezetői

A négyszáz lakosú község polgármestere Bunyevácz Mátyás. Alpolgármester: Papp István Géza. A képviselő-testület további tagjai: Matakovics Tamás, Kakas Norbert, Hajdu Tamás. A Pécs­udvardon működő közös önkormányzati hivatal jegyzője: Kavalecz Anita. A horvát nemzetiségi önkormányzat tagjai: Matakovics Tamás (elnök), Monostoriné Bunyevácz Dóra, Hencz Ferencné. A roma nemzetiségi önkormányzat tagjai: ifj. Bogdán József (elnök), id. Bogdán József, Martin Tímea. Falugondnok Somogyi István. Háziorvosok dr. Korbély Norbert és dr. Paulai János. Plébános: Cziglányi Zsolt. Az önkormányzat címe: 7763 Szőkéd, Széchenyi u. 58. Telefon: 72/376-844.