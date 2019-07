Amerikai centert igazolt a PVSK-Veolia

Hortit és Rujákot beválogatták.

Újabb kérdőjel egyenesedett ki a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapatánál: a legutóbbi idény bajnoki bronzérmese amerikai játékost szerződtetett a magas posztokra. A 28 éves, 206 centiméteres C. J. Aiken számára nem ismeretlen az európai kosárlabda, hiszen a szomszédból, a cseh Svitavy-tól érkezik majd Csirke Ferenc együtteséhez.

– Az amerikai játékos négyes és ötös poszton bevethető, egy évre szóló szerződést kötöttünk vele – mondta lapunknak Bán Gábor, a PVSK-Veolia ügyvezető igazgatója. – Az előző szezonban csapatával bajnoki elődöntőt játszott, s őt választották meg az év legjobb centerének Csehországban.

Az ügyvezetőtől azt is megtudtuk, hogy C. J. Aiken szerződtetésével már majdnem teljesen kész van a csapat kerete. Egyetlen játékos érkezése várható még, minden bizonnyal ő is amerikai lesz – valószínűleg a napokban be is jelentik a leigazolását.

További jó hír a pécsi csapattal kapcsolatban, hogy a PVSK-Veolia két játékosa is meghívót kapott a magyar válogatottba. A szövetségi kapitány, Ivkovics Sztojan a közelmúltban hirdette ki 20 fős keretét a 2021-es Európa-bajnokság selejtező sorozatára, s a húszak tagja Horti Bálint és Ruják András is. Mint ismert, a magyar csapat mellett Szlovénia, Ukrajna és Ausztria alkotja a négyes csoportot, itt kell az első háromba kerülni ahhoz, hogy a válogatott kijusson a kontinenstornára.