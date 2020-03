Botlott a PMFC és a Szentlőrinc is

Győzelemmel nyitotta a tavaszt a Kozármisleny gárdája. a kiesés elől menekülő Dunaharaszti ellen Babinszky góljával.

– Felejthető mérkőzésen vagyunk túl. Nagyon nehezen törtük fel az ellenfelet. Voltak lehetőségeink, de nem volt átütőerő a játékunkban. Miután megszereztük a vezetést volt 2-3 olyan lehetőségünk, amivel lezárhattuk volna a találkozót, de a legfontosabb most a három pont megszerzése – nyilatkozta Pókos Csaba.

HR-Rent Kozármisleny– Dunaharaszti 1-0 (0-0)

Labdarúgó NB III., 18. forduló. Kozármisleny, 120 néző. Kozármisleny: Ipacs – Ulakity, Nágy Á., Füredi, Berdó – Kozics (Horvát G., 75.), Fenyvesi, Rácz Á. (Kocsis B., 75.), Turi – Gere (Tóth M., 57.), Babinszky. Szakmai vezető: Pókos Csaba.

Gólszerző: Babinszky (64.).

A Szentlőrinc eközben a Dunaújvárost fogadta. Bár a 3. percben Németh gyorsan megszerezhette volna a vezetést a hazaiaknak, végül nem esett gól a találkozón.

– Rendkívül mély volt a pálya, ráadásul még nem tudtunk rajta eddig edzeni, így számunkra is ismeretlen volt. Megéreztük a két alapemberünk, Hleba és Keresztes hiányát. Aszalós lázas volt, Czuczi és Harsányi még csak most kapcsolódott be a munkába. Összességében elégedett vagyok az egy ponttal. Természetesen szerettünk volna nyerni – mondta Lóczi István.

Szentlőrinc SE–Dunaújváros 0-0

Labdarúgó NB III., 18. forduló. Szentlőrinc, 100 néző. Szentlőrinc: Hajagos – Czuczi (Harsányi, 58.), Fekete M., Havas, Popadics – Juhász – Vajda, Horváth F. (Aszalós, 61.), Kondor, Németh K. (Gellén, 83.) – Tóth M. Vezetőedző: Lóczi István.

A PMFC a Taksony ellen játszott döntetlent úgy, hogy a vendéglátók a végén büntetőből egyenlítettek.

– Nagyon fáj a pont vesztés. Rengeteg helyzetünk volt, de nem éltünk vele, a foci pedig büntet. Nem a mi dolgunk eldönteni, hogy a végén büntető volt-e vagy sem. Megítélték, berúgták és sajnos értékes pontokat hagytunk el. Nincs más hátra csak előre! Jövő héten javítanunk kell – értékelt Vas László.

Taksony–PMFC 1-1 (0-0)

Labdarúgó NB III., 18. forduló. Dunaharaszti. Pécs: Helesfay – Sági, Gajág, Rácz L., Németh M. – Grabant (Koller, 86.), Nikics, Futó, Hegedűs – Kónya, Geiger (Adamcsek, 60.). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Gálfi (89. – büntetőből) Gubacsi (51. – öngól).

További eredmények: Szekszárd–Dabas 0-0, Dabas-Gyón–Szabadkikötő 2-1, Rákosmente–Bp. Honvéd 0-2, Monor–Kecskemét 2-1, Kelen–Iváncsa 0-1.

A következő fordulóban (március 14., 14.30): PMFC–Dabas-Gyón, Dabas–HR-Rent Kozármisleny, Kelen–Szentlőrinc SE.