Hazai pályán is kikapott a PVSK-Veolia a Körmendtől

Egy hajszálon múlott csupán, de sajnos nem sikerült: a csapatkapitányát, Veljko Budimirt sérülés miatt nélkülöző PVSK-Veolia hat ponttal kikapott hazai pályán a Körmendtől. A vasi csapat már 2-0-ra vezet az elődöntős párharcban.

Meg tudja-e verni ebben a szezonban harmadszor is hazai pályán a PVSK-Veolia az alap- és középszakaszgyőztes Körmendet, ez volt a kérdés az elődöntő második összecsapása előtt. Na meg az, hogy meg tudja-e ezt csinálni Csirke Ferenc együttese a csapatkapitány, Veljko Budimir nélkül, aki hátsérülése miatt nem vállalhatta ezt a csatát. Nagy érvágás volt ez.

Budimir helyét Antóni vette át a kezdőben, s nem mondhatni, hogy megilletődötten szállt volna be: hamar bevágott két triplát. A PVSK kapta el jobban a fonalat a meccs elején, meg is nyerte az első negyedet – de mindenki tudta, hogy ez semmit sem jelent. A második negyed sajnos a vendégeké volt, akiknél némi meglepetésre nem a külföldiek, hanem Csorvási volt a nyerő ember, sorra dobta a duplákat, ő került először húsz pont fölé a mezőnyben. A nagyszünetben egyetlen ponttal (39-40) vezetett a Körmend, nem volt veszve tehát semmi, de pokoli nehéznek ígérkezett a folytatás.

Az is volt. Hiába iparkodtak Csiricsék, ezúttal nem céloztak olyan jól, mint korábban: az utolsó negyed előtt 5/15 volt a triplamutató. Láttunk már ennél sokkal jobbat is. Az is igaz, hogy a körmendiek keze sem sült el úgy istenigazából, így aztán volt még sansz a győzelemre. A 35. percben mondjuk úgy éreztük, hogy az esély minimalizálódott, ugyanis 61-71-et mutatott az eredményjelző, ám ezt követően jött egy körömrágós-hajtépős utolsó öt minutum. A PVSK-Veolia mindent beleadott, Pongó triplájával feljött kettőre (74-76), majd Horti kettő plusz egyével egyre (77-78) – és itt megállt a tudomány. Taylor duplájával átvehették volna a vezetést a pécsiek, de kimaradt a dobás, amire Thames egy hármassal válaszolt, majd jött egy Hammonds kettes, s ezzel elment a hajó.

Az elődöntős párharcban immár 2-0-ra vezet a Körmend, folytatás pénteken a vasiak otthonában.

PVSK-Veolia–Körmend 77-83 (21-14, 18-26, 18-23, 20-20) Férfi kosárlabda NB I., elődöntő, második mérkőzés. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 2200 néző. PVSK-Veolia: PONGÓ 15/9, TAYLOR 16, Antóni 8/6, Csirics 11/6, HORTI 13. Csere: Demeter 4, Wright 10, Bíró L. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Körmend: Bradford 7/3, Price 5/3, FERENCZ 12/9, Németh, HAMMONDS 20/9. Csere: THAMES 13/3, CSORVÁSI 26. Vezetőedző: Matthias Zollner.

A másik ágon: Szolnoki Olaj–Falco Szombathely 71-87. A Falco 2-0-ra vezet.