Hosszu Boglárkával jól járt a Kozármisleny

Több új játékos is érkezett tavaly nyáron a Kozármisleny NB I. B-s női kézilabdacsapatához, s a jó eredmények, az őszi negyedik hely is jelzi, hogy velük egyértelműen megerősödött Kovács Tamás együttese.

A jobbszélre Hosszu Boglárkát szerződtették, akinek már volt élvonalbeli tapasztalata is – az elmúlt néhány hónapban pedig bizonyította, hogy sokat segíthet a dobogóról álmodozó baranyai csapatnak.

– Nagyon jól érzem itt magam, megtaláltam a helyem! – mondta a 26 éves játékos. – Ez pedig nagyon fontos volt nekem, mert mélyről kell visszajönnöm: az elmúlt két évben nagyon keveset játszottam az MTK-ban. Hiába dolgoztam sokat, akkor sem kerültem pályára. Ez pedig nem tett jót az önbizalmamnak. Aztán amikor tavaly beszéltem Kovács Tamással, már éreztem, hogy ez lesz a jó megoldás.

Azóta az edzéseken és a mérkőzéseken is bizonyította, hogy lehet rá számítani és sokat tud segíteni. Az indításoknál villámgyorsan ér az ellenfél kapuja elé, ráadásul rendszerint jól is céloz, és a védekezése is kellőképp kemény és agresszív. Ahhoz, hogy így kijöjjön neki a lépés egy új csapatnál, szükség volt arra is, hogy jó közegbe kerüljön, a társak befogadják.

– Boldog vagyok, hogy idejöttem. Szeretem a lányokat, és úgy érzem, ők is szeretnek engem. Megmondom őszintén, alig vártam, hogy elkezdjük a téli alapozást.

A csapat őszi teljesítménye, a negyedik helyezés véleménye szerint a realitást tükrözi. Amit célul tűztek ki, azt megvalósították. De van még bennük – nem csoda, hogy szinte az összes játékos és a vezetők is érmet szeretnének a szezon végén.

– A tavasz viszont sokkal nehezebb lesz, mint az ősz. Már mindenki tudja, mit szeretnénk elérni, milyen játékerőt képviselünk. A riválisainkhoz megyünk majd idegenbe, ami nyilván nagyon nehéznek ígérkezik, az előttünk állók pedig jönnek hozzánk, de őket itthon sem lesz könnyű legyőzni. Bízom benne, hogy folytatni tudjuk azt az utat, amelyen elindultunk, s remélem, legalább olyan tavaszunk lesz, amilyen őszünk volt. Magamtól pedig azt várom, hogy még magabiztosabb legyek, és még többet tudjak hozzátenni a csapat sikeréhez – fogalmazott Hosszu, majd hozzátette, nagyon örül neki, hogy ilyen szurkolótáboruk van: – Egyik csapatomnál sem tapasztaltam még ilyet! Nem csak hazai pályán, idegenben is sokan buzdítanak minket, ami nagyon sokat segít, sokszor a drukkerek lendítenek át minket a holtponton. Ráadásul nem csak akkor vannak mellettünk, amikor nyerünk: jóban, rosszban együtt vagyunk!