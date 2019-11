Ikonokkal ünneplik a legendás pécsi diadalt

Már negyedik alkalommal ünneplik meg Pécsett a Kodály Központban a Pécsi Labdarúgás Napját. Idén november 9-én szombaton állítanak emléket a gálaesttel a Pécsi Dózsa SC Newcastle United ellen aratott 2-0-ás győzelmének, ami már abban az időben – 1970. november 4-én – is rendkívüli teljesítménynek számított.

Akkor huszonkétezer néző üdvrivalgása töltötte be a stadiont és környékét Máté János dupláját, valamint a győztes tizenegyespárbajt követően, amire azért kerülhetett sor, mivel a britek pont ilyen különbséggel nyertek Angliában. A korabeli Dunántúli Napló is úgy fogalmazott a találkozó kapcsán: „Fergeteges hangorkán, vérpezsdítően szép játék 120 percen át.”

A mostani rendezvényen is természetesen jelen lesz sok korábbi pécsi labdarúgó, illetve a mostani NB III-as keret tagjai és szakmai stábja is. A vendégfogadást és a köszöntőket, beszédeket követően egy közös vacsora nyit lehetőséget arra, hogy a város labdarúgásának ikonikus alakjai és napjaink hősei találkozzanak, beszélgessenek, együtt emlékezzenek az élményekre. A rendezvény során a Pécsi Labdarúgás Nagyjaiért Alapítvány által adományozott „Labdarúgó Életműdíj” is átadásra kerül, melyet a tavalyi esztendőben dr. Dunai János vehetett át.

A kép illusztráció.