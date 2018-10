PVSK: nehezen indult, de sima lett a vége

Nagyon gyenge első félidő után összekapta magát a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata a Jászberény elleni hazai bajnokin, majd a nagyszünetet követően tanári módon nyerte meg a mérkőzést huszonnégy pontos különbséggel.

Azt szokták mondani, hogy az igazán jó csapatok egyik ismérve az, ha pocsék játékkal is képesek behúzni egy fontos győzelmet. Nos, hogy a PVSK-Veolia igazán nagy csapat-e, a bajnokság során majd elválik, az azonban biztos, hogy a fentebbi kitételnek megfelel, merthogy a Jászberény ellen bizony finoman szólva is akadozott a gépezet, mégis meglett a győzelem.

Na jó, ne legyünk nagyon szőrös szívűek, Csirke Ferenc csapata azért a második félidőben nagyot ment. A nagyszünet előtt azonban sokszor szinte rossz volt nézni a mérkőzést. Mondjuk ehhez a Jászberény is hozzájárult, de persze ez nem menti fel a pécsieket. Támadásban a 34 százalékos mezőny dobószázalék már eleve sokat elárul a támadójáték milyenségéről… Még szerencse, hogy a vendégek nem tudtak élni ezzel, 31-31 lett az első félidő végeredménye.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Aztán jött a második félidő, és jött egy PVSK, amit mintha kicseréltek volna. A nagyszünetben Csirke Ferenc láthatóan rendezte a sorokat, Budimirék ugyanis teljesen más felfogásban kezdtek játszani. Sőt, mondhatjuk azt is, hogy végre elkezdtek játszani. Horti Bálint például joggal érdemelte ki „A meccs embere” címet, egészen pazarul játszott a pécsiek válogatott centere, ráadásul nem csak középen, ugyanis kétszer is betalált kintről. Mint ahogyan végre Igor Kesar is, aki mióta Pécsre igazolt, egy külső kísérlete sem jött be. Most keresztet is vetett a találat után, és bizony ekkor már a vendégek is keresztet vethettek a meccsre, az utolsó negyedben ugyanis letaglózta ellenfelét a PVSK, mindössze nyolc pontot engedélyezett a Berénynek ebben a szakaszban.

Végül amilyen nehezen indult a meccs, és amilyen nyögvenyelős volt az első két negyed, éppen annyira lett könnyen a Párducok győzelme, ami már a negyedik volt a szezonban. Csak így tovább!

PVSK-Veolia–Jászberény 79-55 (19-15, 12-16, 25-16, 23-8)

Kosárlabda-NB I., férfiak, 5. forduló. Pécs, 1400 néző. V.: Pálla, Jakab, Goda. PVSK-Veolia: Pongó 5/3, TAYLOR 14, Csirics 8/6, BUDIMIR 13, HORTI 16/6. Cs.: Kesar 9/3, Antóni 6/3, SIMON K. 8/6. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Jászberény: RAKICS 13/3, Ruják 3/3, COLEMAN 15, Aleksandrov 4, Pantelics 8. Cs.: Kerpel-Frónius 6, Brbaklics 2, Cseh 4. Vezetőedző: Nikola Lazics.