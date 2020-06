Új formában méri fel erejét Makai Renátó

A lehető legtöbbet kihozta az elmúlt hónapokból Makai Renátó, aki egy harmadik sportágban is elkezd versenyezni.

Felborította Makai Renátó ez évi terveit a járvány. Például a WKF nehézsúlyú nemzetközi MMA bajnoki övét sem tudja idén megvédeni. Azonban igyekezett pozitívan hozzáállni ehhez a helyzethez is, ami meg is hozta gyümölcsét.

– Megpróbáltam ebből az időszakból is a legtöbbet kihozni, és a harkányi sporttáborban szabadtéren egyedül elkezdtem nagysúlyos edzéseket végezni. Ezt először jó alapozásnak gondoltam az egyéb tevékenységeimhez, ugyanis nem akartam leépülni, visszafejlődni. Mivel a kontaktust kerülni kellett, most ebben lehetett, és ebben akartam fejlődni – mesélte az elmúlt időszakról a harcművész – Ez olyan jól alakult, hogy a szegedi Sárközi Team mellett működő strongman csapat tagjai ajánlották, hogy próbáljam ki azt a sportágat is versenyszerűen. Mondták, hogy magyar viszonylatban, amiket már most csinálok, az ő versenyeiken komoly helyezéshez is jó lehet.

A kemény tréningjeit, és az elképesztő súlyokat, amiket megmozgatott, a közösségi oldalain is megmutatta több videóban a kevert harcművészetek nehézsúlyú bajnoka.

– Azóta már ilyen őrültségeket is csinálunk. Például kamiont húztam el – folytatta. – Elmondhatom, hogy sikerült hasznosítani az elmúlt időszakot, mert egy új sportágban is kipróbálom magam. Egy jó pár versenyen lemérem majd, mit tudok. Július 19-re, egy szegedi strongman selejtezőre meghívtak már, azon el is indulok. Ennek a versenynek a döntője év végén lesz.

Hozzátette, azért is szeretne ebben a sportágban is versenyezni, mert biztosan korábban elkezdődhet az idény, mint a harcművészeti tornák esetében, mivel kontakt sincs, és a nézők jelenléte sem feltétlenül szükséges.

Harkányban egyébként saját amatőr strongman versenyt is szerveznek augusztus 23-ra, ahol bárki kipróbálhatja magát versenyhelyzetben, és összemérheti erejét Makai Renátóval is.

Jövőre csúszik a címvédő mérkőzés

Természetesen az, hogy strongman versenyeken vesz részt a jövőben, nem jelenti azt, hogy eltávolodik a korábban űzött tevékenységeitől. Sőt szeptemberre már kapott felkérést MMA-mérkőzésre. – A címvédő meccs mindenképpen jövőre csúszik. Azt nehéz lenne most megszervezni, amíg nem tudjuk, külföldről hogyan jöhetnek a versenyzők – mondta Makai, hozzátéve, a HCW berkein belül a pankrációt is újra el tudják kezdeni nézők nélküli online adásokkal. A szervezőknek pedig augusztus végére már egyéb terveik is vannak.