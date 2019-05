A labdaszedőn múlt a Liverpool továbbjutása?

A győzelem nem csak a vakszerencsének köszönhető.

A labdaszedőnek fontos szerepe volt a Liverpool negyedik góljában a Barcelona elleni 4–0-ra megnyert mérkőzésen, így a BL-továbbjutás kivívásában – olvasható a Nemzeti Sport Online oldalán.

A brit Independent beszámolójára hivatkozva írják, nem csak a vakszerencsén és a fiúcska, valamint Alexander-Arnold remek helyzetfelismerésén múlt a dolog.

A Liverpool tudatosan készült és várt a lehetőségre!

Carl Lancaster, aki a Liverpool meccsein a labdaszedőket koordinálja, elárulta, a mérkőzés előtt kérték tőlük, hogy a hazai szögleteknél és a kapuhoz közeli bedobásoknál a szokásosnál is jobban figyeljenek, hogy minél hamarabb ott legyen egy labda a liverpooli játékosoknál. A klub elemzése állítólag kimutatta, hogy a Barcelona játékosai ilyenkor kifejezetten kényelmesen veszik fel a pozíciójukat, vagyis meg lehet lepni őket.

Ez az az instrukció, amire a 14 éves Oakley Cannonier még a 79. percben is pontosan emlékezett. A fiú egyébként Leedsben született, és ott is kezdett futballozni – bármi is lesz vele a jövőben, a Liverpoolnak már megérte leigazolni – értékelte a lap.

Forrás: NSO.hu

Borítókép: Mohamed Salah, a Liverpool játékosa (j) „Soha ne add fel!” feliratú pólóban a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének Barcelona elleni visszavágó mérkőzés előtt a liverpooli Anfield stadionban 2019. május 7-én