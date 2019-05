Három magyar zenekar is ünnepel az EFOTT-on

A szülinapos fellépők július 9-15. között különleges produkciókkal készülnek a Velencei-tó partjára.

Szuper nyári fesztivál, korban és stílusban is sokszínű közönség, nyitott társaság, lelkes, mosolygós arcok, akikkel a koncert után is szívesen bulizik az ember – ezen benyomásaiknak adtak hangot a 2019-es EFOTT-on jubiláló zenekarok.

A Tankcsapda idén 30, a Halott Pénz és a Road pedig 15 éves évfordulót ünnepel.

A 30 éve alakult Tankcsapda már kétévesen a fesztivál színpadára állt, és azóta is rendszeresen tomboltatja a közönséget. A hasonló stílust képviselő, másfél évtizedet és nyolc albumot maga mögött tudó Road is többedjére erősíti a fellépők listáját, a szintén 15 éves Halott Pénz pécsi fenegyerekei pedig már bulizni is ide jártak, egyetemistaként – ennek folytán fellépőként folyamatosan a maximumot akarják nyújtani.

A jubiláló zenekarok különleges koncertélményekkel készülnek a 2019-es EFOTT-ra, mindenki a saját stílusában és ötleteivel igyekszik összefoglalni az elmúlt éveket.

Egy harminc éves zenekar esetében egy ilyen eseményre természetesen fokozott figyelemmel készülünk, mert pontosan tudjuk, hogy három évtized ide vagy oda, lesznek, akik itt látnak-hallanak majd minket életükben talán először. Ennek megfelelően egy alapos áttekintést fogunk adni a Tankcsapda három évtizedéből, sok ismert dal mellett egy-két kevésbé kézenfekvővel is

– árulták el Lukács Laciék, akik külön szeretik az efottozó közönség sokszínűségét és nyitottságát, a fesztiválra jellemző haveri hangulatot.

Ez egy jó hangulatú, szuper egyhetes rendezvény, tele fiatal, mosolygós arcokkal, akikkel mindig szívesen maradunk bulizni a koncert után

– erősítették meg a fentieket a Halott Pénz tagjai, akik a Feneked a gyengém sikerekor játszottak először a fesztiválon, és igazán bizonyítani szerettek volna.

Az egyik leghangosabb közönség biztosan az EFOTT-on van! Örök emlék marad az az év, amikor vihar tombolt a koncertünk alatt, de ez senkit sem érdekelt, a közönség akkor is mindent beleadott.

Molnár Máté, a Road zenekar frontembere büszke arra, hogy az elmúlt évek alatt igazi legendákkal is zenélhetett az EFOTT-on, de a fesztivált magánemberként is színvonalasnak tartja:

Nagyon bírom, hogy mindenféle korosztály megtalálható ott. Kicsik, nagyok, mindenki és épp ez benne a jó! Nyilván a vízpart miatt is bátrabban indulnak el ide az emberek, de a fesztivál sokszínűsége, hangulata is erősen vonzza a nagyérdeműt! Engem emocionális kapcsolat is fűz Velencéhez. Kölyökként vakációztam itt párszor, nemrégiben pedig a gyerekeimmel nyaraltam és a szilvesztert is évek óta itt töltjük a barátainkkal!

A fesztivál fellépőinek beosztása már szinte teljes az EFOTT honlapján, ahol a nemzetközi nevek Rita Ora, Gianluca Vacchi, Borgore és Tujamo mellett a Brooklyn Bounce-szal egészültek ki, de a szervezők elmondása szerint, ezzel közel sincs vége a meglepetéseknek.

Borítókép: a Tankcsapda zenekar