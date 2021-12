Ostrosics Celeszta

Felejthetetlen élmény volt a fotózás

-Nagyon élveztem a fotózást, eleinte izgultam, de aztán felszabadultan tudtam pózolni a kamerának. Sajnálom, hogy nem jutottam tovább, de nagyon izgalmas volt a verseny. Sok szép lány volt a nevezők között, örülök, hogy én is közöttük lehettem. A közönségszavazásban sokszor voltam az élmezőnyben, nagyon szoros volt. Ez nagyon pozitív visszajelzés volt számomra.

Ziegler Emília

Többen is biztatták a nevezésre

– Barátaim, anyukám is noszogatott, hogy próbáljam meg, mit veszíthetek. És igazuk is volt. Többször jártam már fotózáson, szerettem a kamera elé állni. Sajnos a verseny óta nem volt rá időm, de majd még biztos sor kerül néhány felvételre később. Örülök, hogy neveztem a versenyre, sok pozitív visszajelzést kaptam. Jó volt, ahogy a suliban a folyosón megállítottak, hogy láttak az újságban meg a weboldalon. Sokan kérdezősködtek, dicsértek, és én mindenkinek ajánlani tudom a nevezést.

Fülöp Szabina Virág

Fontosak a visszajelzések

– Korábban nem vettem még részt ilyen versenyen, sem profi fotózáson. Örültem ennek a lehetőségnek, mert szívesen mutattam meg, hogy van egy ilyen oldalam is. Szeretném, hogy az emberek olyannak lássanak, amilyen igazából vagyok. Szeretem azt is, ha kapok visszajelzéseket, mert úgy érzem azokból igazán tanul az ember.

Nagy Liliána

Ez volt az első fotózása

– Élveztem a versenyt, leginkább persze a fotózást. Nagyon izgultam, mert ez volt az első ilyen jellegű alkalom. Örülök, hogy vállalkoztam rá, újra megtenném. A legjobb barátnőmet szerintem rá is beszéltem, hogy ne hagyja ki, jelentkezzen jövőre.

Gyuró Helga

Imád új dolgokat kipróbálni

– Párom és családom is támogatott a versenyben. Sokat gondolkoztam, hogy jelentkezzek e, mielőtt megtettem. Szeretek új dolgokat kipróbálni, és ez is jó lehetőségnek tűnt. Még a testvéremet is biztattam, hogy jelentkezzen, így együtt próbálhattuk ki ezt a kalandot. A legjobban a profi fotózás tetszett, örülök, hogy kipróbálhattam magam modellként.

Kertész Boglárka

Nem bizonytalanította el az elmaradt továbbjutás

– Nagyon sok versenyző volt, nem juthat mindenki tovább. De ez nem viselt meg, azt javaslom, hogy senkit ne törjön ez le. Nagyon élveztem a fotózást, és magát versenyt is. A kamera előtt izgultam, ez volt az első profi fotózásom, de imádtam minden percét. Jövőre is szeretnék jelentkezni, és erre bátorítok mindenkit, mert igazi önbizalomlöketet ad, és ne foglalkozzanak a kritikusok véleményével!