Aminek én is roppant mód örülök, pedig a villamosozás lehetőségéről pár esztendőnyivel éppen lemaradtam. Ám a Tüzér utcai egyik végállomásnál évekkel később, utolsóként felszedett síneken még nagyapámmal barangolva nemcsak láttam, de vájataiba még beférő lábamat is be-bedugdostam – mondani sem kell, ez a játék csak nekem tetszett, a papa biztosan nem nevetett botladozásomon.

Fájdalom, említem csak mellékvágányként, éppen a Szigeti és Tüzér utcák kereszteződése egy sokkalta fájóbb pusztítást is megért: az egykori Hadapródiskola sivár homlokzatú orvosegyetemmé csupaszított káprázatos neobarokk épületéből csak a díszes kovácsoltvas nagykapuja dereng már csak föl halvány emlékeimben.

Elődeink és alkotásaik megbecsülése nélkül tisztes jövőt sem építhetünk, szeretjük bölcsen hangoztatni – aztán a gyakorlatban oly sokszor elfelejteni. Ezért olyan felvillanyozó, hogy a város kétezer éves történetéből csak egy pillanatot az utókorra örökítő sárga villanyos megmentésének terve talán mégsem futott vakvágányra.